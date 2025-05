video suggerito

Musetti sfavillante, batte Zverev ed è in semifinale a Roma: venerdì la rivincita con Alcaraz Lorenzo Musetti è in semifinale agli Internazionali d’Italia. Il numero 9 ATP ha battuto 7-6 6-4 Alexander Zverev, campione in carica e numero 3 al mondo. Musetti venerdì giocherà con Carlos Alcaraz. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

197 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Internazionali d'Italia a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lorenzo Musetti è in semifinale a Roma. Il tennista italiano ha colto un'altra vittoria storia di questa sua magica primavera sul rosso. Musetti ha sconfitto con il punteggio di 7-6 6-4 il numero 3 ATP Alexander Zverev. Venerdì sfiderà Carlos Alcaraz, numero 2. Sinner torna in campo giovedì per il match dei quarti con Ruud. Il sogno di una finale tutta italiana continua a esserci.

Musetti annulla 4 setpoint in un game interminabile

Quando c'è in campo Lorenzo Musetti lo spettacolo è assicurato, se poi dall'altra parte della rete c'è un giocatore di alto livello come Alexander Zverev, due volte vincitore a Roma, il dado è tratto. La partita dei quarti è stata di rara bellezza, giocata con classe e tanta intensità. Il campione in carica parte meglio, fa il break e lo mantiene, portandosi sul 4-2. Musetti lo riaggancia, na nell'undicesimo gioco perde la battuta, sembra finita.

Zverev spinge, si invola sul 40-0, pensa che il set sia sua, ma Lorenzo cambia marcia e cancella quattro setpoint, il game diventa lunghissimo, dopo oltre 9 minuti è dell'azzurro, 6-6. Il tie-break è senza storia. Musetti è su una nuvoletta e se lo prende per 7 punti a 1. Primo set per l'italiano, che gioca un tennis divino.

Musetti chirurgico nel secondo set

Zverev ha un umore ballerino, sempre, ma certamente non si può dire che non sia un combattente. Ci prova, vuole il break, nel secondo gioco, vince un punto da triplo circoletto rosso. Ancora palle break, ancora un game da una decina di minuti che si aggiudica il tennista toscano.

La partita va avanti, Zverev ci prova, ma Musetti lo soffoca, non lo lascia mai andare. Sul 4-4 del secondo set c'è la prima occasione. Musetti è convinto, 0-30, poi 30-30, con un lungo linea splendido arriva la palla break, sfruttata poco dopo. Break, 5-4! Lorenzo chiude i conti nel game successivo. Dopo 2h16′ Musetti è in semifinale agli Internazionali d'Italia.