video suggerito

Chiara Ferragni: “Trattata di me**a in amore, ho avuto storie tossiche. Essere mia sorella è un’incu**a” Valentina Ferragni ha chiacchierato con la sorelle Chiara e Francesca nell’ultima puntata del suo podcast Storie oltre le stories. Le tre hanno parlato dell’infanzia, dell’amore, di gossip e tanto altro. “Ho vissuto storie tossiche, mi hanno trattato di me**a”, ha spiegato l’imprenditrice. E sul rapporto tra sorelle, rivolgendosi a Valentina: “Essere ‘sorella di’ ha vantaggi, ma è anche una incu**ta”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara, Francesca e Valentina Ferragni a confronto. Le tre sorelle sono state ospiti del podcast condotto da quest'ultima, la minore in famiglia, che ha cercando di indagare il tema delle fragilità e di quanto sia giusto mostrarle. Insieme hanno ripercorso la loro infanzia, parlato di amore e relazioni tossiche, di amicizie e di quanto sia stato fondamentale per ognuna il supporto dell'altra, specie nei momenti di difficoltà. "Tra noi zero competizione e rivalità. I nostri genitori non hanno mai fatto differenze", ha spiegato Chiara Ferragni.

L'infanzia delle sorelle Ferragni

Valentina Ferragni ha iniziato il terzo episodio del suo podcast, Storie oltre le stories, parlando di infanzia e chiedendo alle sorelle: "Che bambine siete state?". Tra le tre, la maggiore Chiara era la più timida, ma ha sempre potuto contare sulla sorella di mezzo Francesca:

Ero abbastanza timida da piccola, mi sono aperta crescendo. Io e Francesca eravamo come gemelle, avevo sempre una compagna per fare tutto, non mi faceva mai sentire sola. Crescere con delle sorelle è stata la cosa più bella.

Francesca era la più ‘secchiona' a scuola mentre Chiara ha adottato un mantra preciso: "Al liceo cercavo di andare bene facendo il meno possibile. L'Università a Milano è stata bella perché potevi decidere tu. I primi mesi andavo fuori tutte le sere e poi il giorno dopo mi presentavo alle lezioni per prendere appunti". E se Francesca è cresciuta con gli amici di sempre, la maggiore di casa Ferragni ha avuto qualche difficoltà a inserirsi in una cerchia di amici:

Quando ero bambina sentivo di avere un gruppo di amici, cosa che mi è mancata durante l'adolescenza perché avevo un solo migliore amico, ancora oggi uno dei più stretti. Invidiavo voi che avevate una compagnia in cui vi sentivate inserite. Mi sono sempre sentita una outsider e penso che questa cosa mi abbia spinto tantissimo a usare i social e fare esperienze diverse, trovare persone in cui mi sentivo parte di un gruppo. Non ho avuto tante amiche donne e l'ho cercato fuori.

"Essere la ‘sorella di' è bello, ma anche una inc**ata"

Chiara, Valentina e Francesca si sono poi confrontate sul loro rapporto, in particolare su come le differenze di età, crescendo, siano diventate in realtà di poco conto. La più piccola di casa, conduttrice del podcast, è stata un riferimento per le altre e viceversa. A riguardo, l'ideatrice del brand The Blonde Salad ha spiegato a Valentina:

Essere ‘la sorella di è bello, hai dei vantaggi ma è anche un'incu**ta. Mi sono sentita come quella che doveva dare l'esempio, sono sempre andata avanti per la mia strada vedendovi come le piccoline da proteggere. Nel momento di difficoltà vissuto nell'ultimo anno, siete diventate voi le sorelle maggiori, mi avete dato la forza di sentirmi meglio e siete state d'esempio.

Tra le tre, Chiara Ferragni è la più sognatrice ma anche organizzata, che ‘divide' i vari ambiti della sua vita in liste e cerca quotidianamente di migliorarsi. "Mi ero aspettata che dovessero succedere delle cose, poi però la vita è imprevedibile. Tante volte cerco di controllare cosa succede nella mia vita, però a volte mi rendo conto che il cambiamento è giusto. Ho voglia di pensare di avere un lieto fine", ha spiegato Ferragni. Per lei, il futuro è sempre stato un pensiero fisso:

Fin dal 2016 sono sempre stata proiettata sul futuro, sia sul lavoro e che sulla vita personale. Ho bisogno di programmare. Nel 2016 però ho avuto un po' di sfighe, la fine di un amore, problemi di salute, era un periodo in cui vivevo a Los Angeles e mi sentivo estremamente sola. Ho capito che le cose che davo per scontato non lo erano affatto.

Chiara Ferragni: "Ho avuto relazioni tossiche che mi hanno trattato di me**a"

Nel corso della chiacchierata con le sorelle, Chiara Ferragni ha parlato anche di amore e relazioni, spiegando di aver avuto vicino uomini che l'hanno "trattata di me**a" e cercata di sminuire:

Tutti gli uomini vogliono una donna forte, indipendente, che lavora, guadagna e sa il fatto suo. Poi quando ce l'hanno di fianco, sono pochissimi quelli che non si sentono minacciati nel loro ego da questa cosa e sono gli unici che dovresti avere al tuo fianco. La maggior parte degli uomini dice di volere questo, poi una volta che lo trova cerca di renderti più piccola.

L'influencer ha rivelato di aver vissuto sulla sua pelle relazioni tossiche, senza fare riferimento espliciti al suo passato:

Tutte noi siamo state in relazioni tossiche con persone che ci hanno trattato di me**s e almeno per un po' ci è andato bene così. L'abbiamo accettato giustificando questi atteggiamenti, è successi a me in diverse relazioni ma anche a tante donne che conoscono.

Cosa pensano le sorelle Ferragni dei gossip

Le tre hanno anche parlato di gossip, in particolare di come vivono quello che riguarda loro e la famiglia. "Il gossip piace a tutti, ma quando riguarda la tua famiglia ha rotto le pa**e. Alla fine tutti facciamo gossip, non ci piace sputato in prima pagina, però ci piace parlarne con i nostri amici", ha spiegato Francesca. Chiara invece ha lanciato una frecciatina: "Se non è cattivo può piacere, quello leggero e piacevole. Amori, matrimoni, quando uno ha fatto le corna quello no, non ci piace".