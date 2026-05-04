Bresh ha un nuovo amore: avvistato con Angelica Montini, l’ex fiamma di Fedez

L'amore è tornato a bussare alla porta di Bresh. Stando ad alcune indiscrezioni, il cantante dopo aver chiuso la sua relazione con l'influencer Elisa Maino, avrebbe iniziato a frequentare una nuova persona. Si tratterebbe di Angelica Montini, la ragazza che è stata l'amante di Fedez.

Il gossip su Bresh e la fine della storia con Elisa Maino

A diffondere l'indiscrezione è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano, secondo cui il cantante ligure e Montini sono stati avvistati alle Cinque Terre. Al momento, quindi, nessuna conferma da parte dei diretti interessati. D'altra parte, Bresh è sempre stato particolarmente discreto anche con la sua precedente relazione, quella con l'influencer Elisa Maino, vissuta il più lontano possibile dai riflettori, proprio per il rischio che potesse essere fagocitata dal gossip. I due, infatti, non hanno annunciato di essersi lasciati, ma i fan di entrambi avevano colto alcuni segnali. Nel frattempo, lei è reduce dall'esperienza di Pechino Express, dove ha partecipato con l'amico e collega Mattia Stanga.

Il flirt con Angelica Montini, ex fiamma di Fedez

Il nome di Angelica Montini è ben noto alle cronache rosa. È comparso per la prima volta quando Fabrizio Corona ha reso noti alcuni dettagli, privati, relativi al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni. Il tutto è avvenuto dopo la rottura tra il rapper e l'imprenditrice, che era da poco stata travolta dal cosiddetto Pandoro Gate, per il quale è stata anche assolta. In quel frangente, Corona dichiarò che uno dei motivi che avevano portato i Ferragnez alla rottura si celava anche nel rapporto, particolarmente intenso, tra Fedez e Angelica Montini. Secondo il re dei paparazzi, lui sarebbe stato pronto a rinunciare alle nozze, se solo avesse avuto un cenno da parte di lei. Il cantante ha totalmente smentito questa versione, mentre Ferragni dopo un periodo di silenzio, ha esordito dicendo che la verità sarebbe emersa, senza mai approfondire davvero.