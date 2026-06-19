Pietro Castellitto insieme a Cloutilde Courau, ex moglie di Emanuele Filiberto: “Flirt in corso, c’è sintonia”

Clotilde Courau, ex moglie di Emanuele Filiberto, è stata avvistata in Sicilia in compagnia del collega Pietro Castellitto. I due si trovano a Taormina in occasione del Festival del Cinema e avrebbero mostrato un’intesa particolare durante un pranzo.

Nuovi scenari sentimentali si aprono per Clotilde Courau. L'attrice francese, ex moglie di Emanuele Filiberto di Savoia, è stata avvistata in Sicilia in compagnia del collega Pietro Castellitto. I due si trovano a Taormina in occasione dello storico Festival del Cinema e, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, avrebbero mostrato un'intesa particolare durante un pranzo in un ristorante della località siciliana.

Pietro Castellitto fotografato insieme a Clotilde Courau

I presenti hanno riferito di una conversazione durata circa un'ora, contrassegnata da un clima disteso e complice: "Clotilde si sente libera e flirta con Castellitto", titola il settimanale. Castellitto, reduce in passato da relazioni con le colleghe Matilda De Angelis e Benedetta Porcaroli, risulta attualmente single. Stessa situazione per l'attrice francese, che sembra intenzionata a guardare al futuro dopo il divorzio con il suo ex marito. Parlando della fine del legame con il padre delle sue figlie, Courau ha recentemente dichiarato: "Non ho rimpianti e non mi pento di aver sposato un uomo che amavo".

Il pentimento di Emanuele Filiberto: "Mi rattrista vedere una famiglia che si separa"

Le indiscrezioni sul nuovo legame arrivano a ridosso di alcune dichiarazioni significative dell'ex marito dell'attrice. Ospite di Caterina Balivo nella puntata di martedì 16 giugno a La Volta Buona, l'erede di casa Savoia ha affrontato pubblicamente il tema della fine del matrimonio, celebrato nel 2003 e giunto a una prima separazione nel 2021, prima che l'annuncio ufficiale del divorzio arrivasse nel 2025. Il Principe ha ammesso le sue responsabilità personali dietro la rottura, parlando apertamente delle sue infedeltà: "È facile tradire, è difficile stare con la persona che ami. Io ho sbagliato molto, tradendo e facendo il furbo. È un gran peccato vedere le famiglie divise così". Emanuele Filiberto ha espresso rammarico per le mancanze di rispetto compiute nei confronti dell'ex consorte, aggiungendo: "Io ho vissuto momenti bellissimi con mia moglie e purtroppo non stiamo più insieme, ma è una donna che rispetto e amo tantissimo. Avrei voluto impegnarmi un po' di più".