Emanuele Filiberto pentito di aver tradito Clotilde Courau: “Mi rattrista vedere una famiglia che si separa”

L’erede di casa Savoia, ospite a La Volta Buona, parla della fine del matrimonio con l’attrice francese Clotilde Courau. In studio spazio anche al botta e risposta con Guillermo Mariotto e a una frecciata contro Raimondo Todaro.

Ospitata decisamente movimentata quella di Emanuele Filiberto di Savoia a La Volta Buona, nella puntata andata in onda martedì 16 giugno. Il Principe ha colto l'occasione per parlare della sua vita privata, ammettendo le proprie colpe dietro la fine del lungo matrimonio con l'attrice francese Clotilde Courau, con la quale è stato sposato dal 2003 al 2021, anche se l'annuncio ufficiale della separazione è arrivato solo nel 2025.

Il mea culpa sui tradimenti: "È un peccato vedere le famiglie divise"

Nello studio di Caterina Balivo, Emanuele Filiberto ha ammesso di non essere stato affatto un marito perfetto e di aver ceduto più volte alla tentazione dell'infedeltà. Un pentimento arrivato, con il senno di poi, per quelle che ha definito vere e proprie mancanze di rispetto nei confronti dell'ex moglie: "È facile tradire, è difficile stare con la persona che ami. Io ho sbagliato molto, tradendo e facendo il furbo. È un gran peccato vedere le famiglie divise così. Io ho vissuto momenti bellissimi con mia moglie e purtroppo non stiamo più insieme, ma è una donna che rispetto e amo tantissimo. Avrei voluto impegnarmi un po' di più". Dalla loro unione sono nate due figlie, ed è proprio pensando al nucleo familiare spezzato che il Principe ha espresso il suo rammarico più grande.

Il botta e risposta con Mariotto e la frecciata a Todaro

Spazio anche al capitolo legato all'esperienza del Principe a Ballando con le Stelle nel 2009. Appena messo piede in studio, infatti, Filiberto ha avuto un botta e risposta con il giurato Guillermo Mariotto, figlio di vecchie ruggini mai superate. "C'è il principe, abbiamo Savoia al completo", ha provocato ironicamente lo stilista venezuelano. Pronta la replica di Filiberto rivolto a Balivo: "Perché lo hai invitato? Ha fatto di tutto per farmi perdere Ballando con le Stelle". Mariotto ha rincarato la dose: "Ma se eri una pippa, ma cosa dici?", scatenando la contro-risposta del suo interlocutore: "Non puoi dire queste cose, altrimenti ti cacciano anche da qua".

Il suo trionfo nello show di Milly Carlucci in coppia con Natalia Titova, però, è rimasto al centro della discussione, chiudendosi con una stoccata a Raimondo Todaro. In una passata puntata del programma, il coreografo siciliano aveva sminuito quella vittoria dicendo: "Ha vinto perché si chiamava Emanuele Filiberto di Savoia. Era più bravo Bettarini". La risposta dell'erede Savoia: "Ho vinto e basta, sono loro che stanno qui a rosicare. Non sono loro a votare, è stato il pubblico a decidere chi vinceva".