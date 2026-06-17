Scontro tra Emanuele Filiberto e Guillermo Mariotto: “Non puoi dire queste cose, altrimenti ti cacciano anche da qui”

I vecchi rancori legati all’edizione 2010 di Ballando con le stelle riemergono nel salotto di Caterina Balivo. Le accuse del membro di casa Savoia e la replica del giudice del talent show: “Ha vinto solo perché gli altri erano peggio”.

Botta e risposta in studio tra Emanuele Filiberto di Savoia e Guillermo Mariotto nello studio de La Volta Buona, durante la puntata in onda martedì 16 giugno. A far scattare la miccia è stata la conduttrice Caterina Balivo, che ha introdotto l'ospite ricordando la sua vittoria a Ballando con le stelle datata 2010. Un trionfo mai digerito dal giurato del programma, presente in trasmissione, il quale ha accolto l'ingresso del principe con una provocazione: "Vai, principe! Alzatevi! Abbiamo la Savoia al completo". La reazione dell'ospite: "Ma perché l’hai invitato?".

Il botta e risposta su Ballando con le stelle

Il faccia a faccia ha riportato a galla i passati attriti vissuti nel programma di Milly Carlucci. Secondo Emanuele Filiberto, lo stilista avrebbe tentato in ogni modo di ostacolare il suo percorso verso il podio: "Lui ha fatto di tutto per farmi perdere Ballando con le stelle, di tutto", le parole del principe, che poi ha spiegato che il suo impegno nel ballo è andato oltre quella che ha definito la "cattiva lingua" del giurato. Mariotto non ha lasciato correre e ha rivendicato la natura del suo ruolo televisivo, per poi sferrare un attacco sulle reali doti artistiche dell'ex concorrente: "Ma che dici? Eri una pippa".

Il richiamo in diretta

Davanti all'insulto, Emanuele Filiberto ha replicato con un avvertimento: "Non puoi dire queste cose, altrimenti ti cacciano anche di qua". L'osservazione non ha però frenato lo stilista, che ha rincarato la dose analizzando il livello tecnico di quella specifica edizione del programma: "Allora, eri una frana, ti ricordi? E il bello è che hai avuto la fortuna che erano peggio tutti gli altri". Una lettura della competizione che ha trovato, inaspettatamente, parzialmente d'accordo lo stesso principe. L'esponente di casa Savoia ha infatti incassato il colpo confermando la tesi dell'interlocutore, pur rivendicando il risultato finale. A chiudere il blocco e a smorzare la tensione ci ha pensato Caterina Balivo, definendo il suo ospite "il principe della TV".