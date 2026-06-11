Cristina Chiabotto: “Sono stata tradita e ho perdonato. Io e Marco Roscio abbiamo la stessa visione di vita”

Cristina Chiabotto parla del tradimento subito anni fa a La volta buona, senza mai svelare direttamente il nome dell’artefice. E sul rapporto con il marito Marco Roscio: “Ho trovato una bella testa, lui racchiude tutto: abbiamo la stessa visione della vita”.

Cristina Chiabotto è tornata a raccontarsi in televisione, concedendo un'intervistaa La volta buona in cui ha ripercorso le tappe principali della sua vita sentimentale. L'ex Miss Italia, oggi lontana dai riflettori televisivi per una precisa scelta familiare, ha affrontato il tema dell'infedeltà, confessando di aver vissuto in passato il dolore di un tradimento. E sul rapporto con Marco Roscio, suo marito da 7 anni: "Ho trovato una bella testa, lui racchiude tutto: abbiamo la stessa visione della vita".

Il retroscena sul tradimento subito

Durante l'intervista con Caterina Balivo, Chiabotto ha ripercorso le delusioni amorose che hanno segnato la sua giovinezza: "Sono stata tradita. Ci sono persone predisposte al tradimento e altre meno. Io non l'ho mai scoperto materialmente, ma l'ho sempre saputo". Il riferimento, seppur non esplicitato direttamente, evoca inevitabilmente la storica e dolorosa rottura avvenuta nel 2017 con l'attore Fabio Fulco, a cui è stata legata per ben dodici anni prima di un addio definitivo che riempì le pagine dei giornali. Rispetto a quelle dinamiche, l'ex Miss Italia ha spiegato la sua personale visione del perdono: "Io ho perdonato, però soffro il distacco. Arrivo a sopportare tanto e poi, a un certo punto, non torno più. Do tutte le possibilità e poi ti saluto".

Il matrimonio con Marco Roscio

Il presente di Cristina Chiabotto ha, tuttavia, un nome diverso. Nel 2018, un anno dopo la fine della sua precedente relazione, la showgirl ha incontrato Marco Roscio, manager e imprenditore piemontese estraneo al mondo dello spettacolo. Tra i due il colpo di fulmine è stato immediato, cementato da una forte affinità culturale e territoriale (entrambi sono torinesi e legatissimi alla Juventus). Parlando dell'uomo, ha spiegato: "Quando si uniscono testa e cuore, ci siamo. Ho trovato una bella testa, lui racchiude tutto: abbiamo la stessa visione della vita".

Cristina Chiabotto insieme al marito Marco Roscio

La storia è evoluta rapidamente: a settembre del 2019 la coppia è convolata a nozze con una cerimonia alla Reggia di Venaria. Dal loro matrimonio sono nate due figlie, Luce Maria (maggio 2021, chiamata così in onore della nonna della showgirl scomparsa a causa del Covid) e Sofia (giugno 2022). Una maternità ravvicinata che ha spinto la conduttrice a prendersi una pausa di riflessione dai palinsesti: "Nella vita si fanno delle scelte. Con due figlie nate a 13 mesi di differenza, ho preferito stare con loro".