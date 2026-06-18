Shakira ha un nuovo amore dopo Piqué, avvistata con l’attore messicano Manuel Garcia-Rulfo

Shakira avrebbe voltato pagina dopo la fine del matrimonio con Gerard Piquè, risalente al 2022. La cantante è stata paparazzata insieme all’attore messicano Manuel Garcia-Rulfo all’uscita di un hotel a Los Angeles e i gossip parlando di un nuovo amore. Al momento nessuna conferma.

Shakira avrebbe ritrovato l'amore dopo la rottura con Gerard Piquè e con Lucien Laviscount. Stando ai gossip e ai media americani, la cantante starebbe frequentando l'attore Manuel Garcia-Rulfo. Nel 2022 la popstar aveva vissuto la separazione dal calciatore dopo un matrimonio lungo oltre 10 anni e la scoperta dei tradimenti di lui, che lei ha "trasformato" in un brano diventato presto virale.

A diffondere le prime immagini di Shakira e Garcia-Rulfo è stato il profilo DeuxMoi, che li ha paparazzati mentre escono insieme dal Sunset Tower Hotel di Los Angeles, sorridendo e chiacchierando in attesa dell'auto. Nessun atteggiamento intimo tra loro, ma le foto sono bastate ad accendere i gossip e la curiosità di fan di tutto il mondo. I due sono anche saliti a bordo della stessa auto. Al momento nessun dettaglio in più è emerso e i diretti interessati non sono intervenuti riguardo le voci. Garcia- Rulfo è un attore messicano, ha 45 anni, ed è conosciuto dal grande pubblico per ruoli di successo, come quello in Jurassic World- La Rinascita e quello nella serie Netflix Avvocato di Difesa.

Shakira, negli ultimi anni, è finita più volte al centro dei gossip per la sua vita sentimentale. Archiviato il discusso matrimonio con Piqué, la cantante avrebbe avuto un flirt con l'attore inglese Lucien Laviscount, noto per il suo ruolo nella serie Emily in Paris. Le voci risalgono al 2024 e allora i media inglesi parlavano di lui come di una persona interessata solo alla sua fama. E, infatti, la frequentazione non è mai stata ufficializzata. Più di recente, in un'intervista rilasciata a People, la popstar aveva chiarito di non essere alla ricerca di una nuova relazione e di essere totalmente focalizzata sulla famiglia, in particolare sul crescere i suoi figli, e sulla carriera. Al momento infatti è impegnata in un tour internazionale, che l'ha portata anche a Los Angeles (dove poi è stata paparazzata).