La rinascita di Chiara Ferragni passa attraverso il cinema: debutterà come attrice in Come distruggere il tuo ex

Chiara Ferragni debutterà al cinema come attrice e farà parte del cast del film “Come distruggere l’ex”. Una nuova esperienza nella vita lavorativa dell’influencer e un ulteriore tassello del suo percorso di rinascita dopo la separazione e il caso Pandoro.

Chiara Ferragni sta vivendo un periodo di rinascita personale e professionale. L'influencer e l'imprenditrice digitale, dopo il clamore legato al ‘Pandoro Gate' e la turbolenta separazione dell'ex marito Fedez, è ora fidanzata con Josè Hernandez. Il suo cuore ha ritrovato la felicità grazie a un viaggio in Colombia, durante il quale ha conosciuto l'imprenditore che ora è al suo fianco e con cui il legame sta procedendo a gonfie vele.

Per Ferragni la rinascita è anche sul piano lavorativo. Passo dopo passo sta ricostruendo la sua immagine pubblica in seguito allo scandalo legato alla truffa del Pandoro Balocco, che l'ha prima portata in tribunale e poi assolta dall'accusa. Negli ultimi anni è sempre impegnata in nuovi progetti con il suo brand e con la sua stessa immagine, tra sfilate di moda, collaborazioni e viaggi in mete non ancora esplorate. Tra le novità che fanno parte di questa fase della sua vita c'è anche il cinema: Chiara Ferragni debutterà come attrice e farà parte del cast del film Come distruggere l'ex con protagonisti Greta Scarano, Dario Aita ed Eugenio Franceschini. Le riprese sono in corso e la presenza dell'influencer è stata tenuta segreta per molto tempo, probabilmente per motivi legati al contratto. La storia parla di amori, incontri imprevisti, dating app e appuntamenti catastrofici e non si sa ancora in cosa consisterà il suo ruolo.

Anche se è la prima volta come attrice all'interno di un cast, in realtà Ferragni è già apparsa più volte in televisione. Basti pensare che è stata protagonista di ben tre stagioni di The Ferragnez, la serie tv firmata Amazon Prime Video che aveva raccontato la vita con Fedez e il dietro le quinte del loro rapporto, dalla quotidianità alla gestione dei figli. In più, di recente, sarebbe anche nell'aria una possibile collaborazione con Netflix, sempre incentrata sulla sua vita, anche se per il momento si tratta di indiscrezioni: Fanpage.it aveva contattato Netflix stesso ma non aveva avuto alcuna conferma del progetto.

Il titolo del film nel quale reciterà, Come distruggere il tuo ex, fa quasi sorridere ma è del tutto lontano dal suo vissuto. Nella vita privata Ferragni non ha "distrutto" l'ex marito Fedez, da poco diventato papà per la terza volta con la compagna Giulia Honegger. La loro è stata sicuramente una separazione per lungo tempo al centro dell'attenzione mediatica, ma l'obbiettivo dell'influencer e imprenditrice non è mai stato quello di "distruggere" il rapper, quanto di tutelare il bene dei figli Leone e Vittoria. Per questo, ad esempio, entrambi hanno smesso di mostrare i volti dei bambini sui social e hanno mantenuto un rapporto sereno, nonostante il tradimento di lui e tutto quello che ne è conseguito. Ferragni avrebbe consigliato un ginecologo alla compagna dell'ex marito, anche se per il momento non sarebbero arrivate le congratulazioni per la nascita. Insomma, i Ferragnez non esistono più da tempo, ma entrambi sono rinati e hanno preso una strada che sembra portarli verso la serenità.