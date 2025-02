video suggerito

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera insieme dell'avvocato, l'amore tra i due procede a gonfie vele Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Come mostrano le foto del settimanale Oggi, l'imprenditore non la lascia sola nemmeno nelle questioni legali e l'ha accompagnata nello studio dell'avvocato Iannacone a Milano. Con loro anche mamma Marina Di Guardo.

A cura di Elisabetta Murina

L'amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tornchetti Provera procede a gonfie vele. Anche se la mamma dell'imprenditore non vede di buon occhio la loro relazione, lui non intende fare un passo indietro, anzi, tutto il contrario. Il settimanale Oggi ha paparazzato la coppia mentre usciva dallo studio legale Iannacone, in pieno centro a Milano, che sta seguendo l'infuencer nelle ultime vicende giudiziarie che la coinvolgono. Con loro anche Marina Di Guardo, mamma dell'imprenditrice digitale, che non l'ha mai lasciata sola.

Giovanni Tronchetti Provera con Chiara Ferragni nello studio legale

Come racconta il settimanale Oggi, nella coppia sembra essere tornato il sereno. Le immagini infatti mostrano Ferragni mentre esce dallo studio legale Iannacone, che la sta seguendo passo dopo passo nelle ultime vicende giudiziarie che la vedono coinvolta. Ad accompagnarla il fidanzato Giovanni Tronchetti Provera. L'imprenditore ha scelto di starle accanto anche in questo delicato aspetto della sua vita, andando contro il volere della madre che, invece, avrebbe preferito una rottura tra loro.

E, a proposito di madri, negli scatti è presente anche Marina Di Guardo. La donna non ha mai lasciato la figlia Chiara Ferragni, soprattutto negli ultimi mesi, quando i giudici hanno deciso il rinvio a giudizio per il caso Pandoro. L'udienza si terrà a settembre ma, fa sapere il settimanale, "ci sono da aggiustare i conti delle società e da prendere decisioni per ripartire con il lavoro". "Senza di lei non ce l'avrei mai fatta. Nei mesi più difficili non mi ha abbandonata neanche un secondo", ha spiegato l'influencer.

Cosa aveva detto Ferragni sull'amore con Tronchetti Provera

Chiara Ferragni si considera attualmente "serena" e "felice" grazie alla relazione con l'imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, con cui negli ultimi mesi è stata paparazzata in più occasioni e che non l'ha lasciata sola dopo i recenti gossip sul suo conto. I due sono ora ufficialmente fidanzati e vivono il loro amore alla luce del sole, tanto che sui social era comparso il primo scatto insieme durante il concerto di Max Pezzali a Milano. "Sono in una relazione. Sono molto, molto felice. È la cosa migliore che mi sia capitata quest'anno, spero che continueremo così. Avevo bisogno di un bravo ragazzo come lui", ha spiegato sorridente in una recente intervista alla rivista spagnola Hola!.