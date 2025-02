Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera “insieme anche nella bufera”, le foto sulla neve con i loro cinque figli

video suggerito

Il settimanale Chi pubblica le foto di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera a Sankt Moritz con i figli di entrambi. "Cinque piccoli che viaggiano a bordo di un furgoncino formato famiglia allargata. Qui vediamo Chiara e il manager di Pirelli con Vittoria mentre aspettano il ritorno di Leone e dei figli di Giovanni dalle lezioni di sci".

È l'ennesimo periodo turbolento per la nota imprenditrice: il rinvio a giudizio con l’accusa di truffa aggravata per il caso del padoro Gate e delle uova di pasqua benefiche, e la diffusione di alcuni dettagli del suo matrimonio con Fedez da parte di Fabrizio Corona non hanno reso facile la gestione della sua immagine pubblica ancora una volta. La presenza di Giovanni Tronchetti Provera al suo fianco è una delle note liete di questo periodo burrascoso. I due appaiono sereni e complici.

"Corona promette e minaccia, una nuova puntata del suo podcast in cui svelerebbe alcuni retroscena su Chiara", scrive Valerio Palmieri sul magazine, "un possibile flirt con Achille Lauro e, chissà, anche i dettagli del rapporto con Tony Effe, quello del dissing con Fedez in cui canta “Chiara dice che mi adora”.

Chiara Ferragni ha diffidato, tramite i proprio legali, Fabrizio Corona, forte di una scrittura privata firmata il 15 settembre 2023 in cui l’ex re dei paparazzi si impegnava “ad astenersi per il termine di 10 anni dall’effettuare commenti, valutazioni, affermazioni di carattere offensivo, denigratorio e dileggiante” e “aveva il divieto di raccontare o commentare fatti personalissimi della loro vita privata”. A quanto pare però la puntata di Falsissimo su di lei andrà comunque online, con tutte le possibili conseguenze del caso. E Fedez nel frattempo è pronto per Sanremo 2025, nonostante le voci su un possibile ritiro che si sono rincorse nelle ultime ore e sono state prontamente smentite a Fanpage.it.