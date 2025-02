video suggerito

Fedez e il ritiro da Sanremo, la smentita: "Prova tranquillamente la sua canzone" Si rincorrono da ore le voci di un possibile ritiro di Fedez alla vigilia del Festival di Sanremo. Indiscrezioni smentite a Fanpage.it da fonti attendibili: "Sta provando tranquillamente la canzone in gara e quella in duetto con Masini".

A cura di Andrea Parrella

Fedez si ritira dal Festival di Sanremo? È questa la voce che serpeggia nelle ultime ore, frutto evidente del caos scatenato dalle rivelazioni di Fabrizio Corona della scorsa settimana, che hanno generato un'enorme ondata di interesse sulle persone coinvolte nella vicenda, Fedez in primis, e di conseguenza sul Festival di Sanremo che inizierà tra pochi giorni. Eppure indiscrezioni di queste ore vorrebbero un Fedez meditabondo, che starebbe riflettendo all'ipotesi di ritirarsi, prima dell'inizio della manifestazione o dopo la prima esibizione di martedì.

"Fedez prova le sue canzoni, nessuna comunicazione a Conti"

Ipotesi francamente inverosimili, che non trovano riscontro in quello che sta realmente accadendo in queste ore. Stando a quanto apprendiamo da fonti attendibili, da parte di Fedez non sarebbe arrivata alcuna comunicazione legata all'ipotesi di un ritiro dalla gara. Allo stesso tempo il rapper sta provando tranquillamente la canzone che porterà in gara, "Battito", ma anche la versione di "Bella stronza" che canterà con Marco Masini sul palco nella serata cover del venerdì. Elementi che non possono smentire del tutto l'ipotesi di un ritiro, ma che certo non contribuiscono in alcun modo a confermarla.

A questo si aggiungono le parole pronunciate da Carlo Conti nelle scorse ore. Ospite di Un giorno da pecora, il direttore artistico del Festival di Sanremo ha sostanzialmente tranquillizzato tutti rispetto alle polemiche che si sono accumulate nelle ultime settimane, sia in relazione a Fedez che su Tony Effe: “Sono solo fumo, fuffa. È tutto tranquillissimo: le prove vanno bene, i cantanti sono felici e luci fantastiche come la regia”.

La nuova puntata di Falsissimo del 10 febbraio

Toccherà naturalmente capire se questi equilibri verranno in qualche modo alterati dai contenuti della puntata di Falsissimo che uscirà la prossima settimana, prevista per lunedì 10 febbraio, un giorno prima dell'inizio del Festival, incentrata su Chiara Ferragni. Uno schema che non dovrebbe prevedere scossoni per la serenità di Fedez, ma l'imprevisto è un elemento che regna su questa vigilia del festival.