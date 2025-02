video suggerito

Carlo Conti: "Polemiche su Fedez e Tony Effe prima di Sanremo sono solo fuffa" Carlo Conti racconta le emozioni della vigilia a pochi giorni da Sanremo, ospite di Un giorno da Pecora: "Forse sono ancora più imperturbabile di quello che sembra".

A cura di Andrea Parrella

Carlo Conti si sta preparando all'arrivo del Festival di Sanremo 2025, il quarto della sua carriera. Un appuntamento che evidentemente non lo preoccupa, almeno a giudicare dalle sue parole a Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, che tra l'altro sarà al suo fianco in una delle cinque serate. “Forse sono ancora più imperturbabile di quello che sembra – ha spiegato Conti – Il motivo? Prima di tutto per carattere, sono sempre stato così, questo mestiere bisogna goderselo, siamo fortunati, deve essere un divertimento non angoscia”.

Le polemiche pre Festival: "Tutto fumo, sono molto tranquillo"

Emis Killa, Fedez, Corona, il direttore artistico non sembra preoccupato dalle polemiche che stanno precedendo questo festival: “Sono solo fumo, fuffa. È tutto tranquillissimo: le prove vanno bene, i cantanti sono felici e luci fantastiche come la regia”. Tra le questioni che hanno accompagnato il vento di polemiche sul Festival anche la vicenda dei contenuti dei testi di Tony Effe: “Erano tutte cose preventive senza sapere di cosa si stava parlando. Il mio compito era scegliere le canzoni per questo Sanremo”.

Carlo Conti si è soffermato per un attimo sul ritiro di Emis Killa dopo l'iscrizione nel registro degli indagati, spiegando che il suo brano resterà nella compilation di Sanremo: “Un grande brano, tra l’altro sarà nella compilation perché era previsto”. Sull'inizio della prima serata del Festival, che Conti condurrà con Antonella Clerici e Gerry Scotti, Conti non si sbilancia: “Sarà una sorpresa, la sto preparando, ci serve per scoprire piano piano la scena, le luci e tutto il resto, dando vita alla scoperta del palco”.

Carlo Conti: "Non farò il Fantasanremo"

In merito al suo look il direttore artistico e conduttore spiega: "Indosserò un vestito per serata. Comunque ci sono delle scommesse sul mio look: cravatta, papillon o altro. Ecco, non capisco cosa si intenda con questo ‘altro’…". Un dettaglio che fa immediatamente pensare al Fantasanremo, gioco che anche quest'anno tornerà, ma Conti ha specificato che non partecipa: "Non lo faccio, non mi sembra il caso, non mi sembra carino”.