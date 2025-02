video suggerito

Emis Killa dopo il ritiro da Sanremo: “Avrei preferito andare al Festival. Non sono preoccupato per l’indagine” Ai microfoni del programma Lo Stato delle Cose, Emis Killa ha parlato del suo ritiro dal Festival di Sanremo 2025: “Chiaramente avrei preferito andarci”. E sull’indagine a suo carico per associazione a delinquere, nell’ambito dell’inchiesta ‘Doppia Curva’, ha spiegato: “Non sono preoccupato, non ho mai mollato neanche uno schiaffo allo stadio”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Chiaramente avrei preferito andare a Sanremo". Raggiunto dal programma Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, nella puntata andata in onda il 3 febbraio, Emis Killa ha parlato del suo ritiro dal Festival. Il rapper ha deciso di fare un passo indietro dopo essere stato indagato per associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta ‘Doppia Curva', che coinvolge le curve di Inter e Milan.

Le parole di Emis Killa

"È dispiaciuto?", ha chiesto il giornalista de Lo Stato delle Cose ad Emis Killa, che solo qualche settimana fa aveva annunciato il ritiro dal Festival. "Chiaramente avrei preferito andare a Sanremo", ha detto il cantante mentre spinge il passeggino con il figlio, avuto con la compagna Martina Bottiglieri. Il rapper ha poi parlato dell'indagine a suo carico per associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta ‘Doppia Curva', spiegando il rapporto con le persone coinvolte: "Quelle frequentazioni non mi hanno danneggiato, con quelle persone c'era solo amicizia. Sono solo indagato, l'indagine non mi nuoce". Poi ha spiegato di essere stato presente nel momento della ‘collutazione allo stadio‘ ma di non averne fatto parte: "Io ero presente, ma non faccio parte, sono diversi metri indietro. Quindi la pericolosità dove sta? Non ho mai mollato manco uno schiaffo allo stadio, questo è tutto quello che posso dire".

Il ritiro dal Festival di Sanremo e l'uscita del brano Demoni

"Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare", aveva spiegato sui social Emis Killa annunciando il suo ritiro per via dell'indagine a suo carico. "Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica, poter portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi, come avrebbe dovuto essere quest'anno e come è giusto che sia per tutti gli Artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara", aveva poi aggiunto. Carlo Conti si era espresso sulla vicenda con un messaggio su Instagram, così come la compagna Martina Bottiglieri. La sua presenza al Festival non è stata riempita con nessun altro artista e, nel frattempo, il diretto interessa ha pubblicato il brano Demoni che avrebbe dovuto portare all'Ariston.