Carlo Conti parla di Sanremo 2025: “Non mi preoccupa nulla, cerco di tenere tutto sotto controllo”

Carlo Conti è stato ospite, in collegamento da Sanremo, con Domenica In oggi, domenica 2 febbraio 2025. La nuova edizione del Festival si avvicina: la kermesse andrà in scena dall'11 al 15 febbraio 2025 al teatro Ariston e il conduttore e direttore artistico si è detto "sereno e tranquillo". "Non mi preoccupa nulla", le parole.

Le parole di Carlo Conti su Sanremo 2025

"Sono sereno e tranquillo, spero di aver scelto belle canzoni. L'ho cercato di fare nelle precedenti edizioni, in questa anche per continuare quel lavoro fatto da Baglioni e da Amadeus. Sono tranquillo" ha dichiarato Carlo Conti in diretta su Rai1, ospite di Domenica In. Il conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo ha poi commentato le sue scelte sulle canzoni che gareggeranno all'Ariston:

Sinceramente non mi preoccupa nulla, è un luogo, un teatro e uno show che conosco bene. Ho fatto tre edizioni, mi sono divertito tanto. Ho avuto la fortuna di avere nel Sanremo giovani tante nuove proposte che sono diventate realtà. Ho scelto canzoni che possono piacere e che resteranno nel tempo. Questo Sanremo l'ho dedicato all'amicizia, lo condivido con tanti amici e tante meravigliose donne per fare questo Festival insieme.

Prima dell'annuncio dei 30 Big, Carlo Conti ha telefonato tutti gli artisti che si erano proposti per partecipare alla kermesse per comunicargli la decisione presa riguardo la loro partecipazione: "Per rispetto alla loro carriera, li ho dovuti informare prima se erano stati inseriti o no nella lista dei 30. Al di là dell'immediato vaffa, spero che possano aver apprezzato il gesto. Penso che interiormente me lo hanno detto, ma non in maniera diretta. Ma ci sta, è umano" ha aggiunto ridendo. Alla domanda su Fabrizio Frizzi, il conduttore ha dichiarato: "Lui ci sarebbe stato sicuramente. Ma nel nostro lavoro non conta quanti Sanremo hai fatto, ma l'affetto che ti dimostra il pubblico. Per lui è arrivato grandioso quando ci ha lasciato. Credo che valga molto di più di tanti Sanremo".

Gli ospiti e la durata del Festival: le parole di Conti

Carlo Conti ha aggiornato i telespettatori sugli ospiti scelti per il Festival. "Avremo come ospiti internazionali Damiano David, Jovanotti, avremo due premi alla carriera Iva Zanicchi e Antonello Venditti, poi avremo i Duran Duran. Altre sorprese? Mara Venier in prima fila nella serata di sabato. Ci saranno Noa e Mira Awad" ha dichiarato. Poi sulla durata delle cinque serate ha continuato: "Quest'anno torna il Dopo Festival con Alessandro Cattelan per commentare a caldo tutto ciò che succederà ogni sera. Il Festival finirà per l'1, il Dopo Festival durerà 1 ora, 1 ora e qualcosa". In questi giorni i Big stanno facendo le prove sul palco dell'Ariston. A tal proposito il conduttore ha dichiarato: "C'è grande tranquillità, sono tutti emozionati. Quel palco porta emozione, il clima è sereno. C'è collaborazione. Cerco sempre di tenere tutto sotto controllo, voglio far arrivare calma e serenità".