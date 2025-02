video suggerito

Fabio Fazio a Carlo Conti: "Ho fatto un calcolo e arriverai a 4 ore 46 di diretta, che è quanto una mia puntata" Sanremo è l'evento della televisione italiana, a prescindere dall'emittente, ed è così che Carlo Conti alla vigilia del Festival ne parla anche da Fabio Fazio. Il conduttore ipotizza il possibile orario di chiusura di ogni appuntamento.

A cura di Ilaria Costabile

Alla vigilia del Festival di Sanremo, Carlo Conti rispetta la tradizione del collegamento con Che Tempo che Fa di Fabio Fazio, nonostante abbia ormai cambiato emittente televisiva. Il direttore artistico è pronto ad affrontare il suo quarto festival e visti i precedenti, non poteva mancare una domanda sull'orario in cui si concluderà ogni puntata.

Carlo Conti ospite a Che Tempo che fa

Carlo Conti appare serafico, pronto ad affrontare questa nuova sfida, ormai a due giorni dall'inizio dell'evento televisivo e musicale più importante dell'anno. Dopo il ritiro di Emis Killa, al momento, non pare ci siano ulteriori colpi di scena:

Tutto realmente molto tranquillo, è stata una bellissima giornata di sole, anche all’Ariston va tutto tranquillo, normale, tutto nella normalità del Festival di Sanremo. Che io sappia non ci sono ulteriori scoop, proteste, malumori, finalmente si arriva alla musica e ascolteremo le canzoni.

Come si diceva, si tratta del quarto Festival per Conti che alla domanda di Fazio su come è cambiato l'evento dall'ultima volta in cui è stato direttore artistico, nel 2017, Conti risponde ricordando anche il lavoro fatto nei cinque anni precedenti da Amadeus:

Sanremo è cresciuto sempre di più, con Baglioni e i cinque straordinari di Amadeus, so che sta crescendo sempre di più, è stato tantissimo il contributo del web, ora lo commenti in tempo reale sui social, parlare e sparlare di quello che succede in quel momento, per catalizzare l’attenzione di tutti. Anche la musica è cambiata molto.

I calcoli sull'orario in cui finirà Sanremo

Dopo una carrellata dei suoi vecchi Sanremo: "Con qualche chilo in più e qualche capello in meno" commenta Conti, Fabio Fazio tocca un argomento quasi tabù sulla durata di ogni serata o almeno di quelle in cui saranno tutti i partecipanti in gara ad esibirsi e inizia il suo calcolo:

Hai 29 cantanti, perché grazie a dio uno si è ritirato. 29 canzoni ho dato 5:30 a canzone fanno 153 minuti, poi ipotizziamo 60 minuti di pubblicità, qualcosa al conduttore. Vogliamo dare un 30 minuti ai co-conduttori? Poi possibili sfori, a me vengono fuori 4 ore e 46, che poi è come una puntata di questa.

Tra una risata e l'altra Conti non si scompone: "Il problema è che tu arrivi prima. No, ma io non ce la faccio a fare troppo tardi, io penso di finire all’1:15, spero di stare in temi ragionevoli. Magari la finale 1:40″. Parlando proprio della conclusione di ogni serata, il conduttore introduce una piccola novità: "Alla fine di ogni serata non dirò primo secondo terzo quattro e quinto, senza indicare la posizione, per creare più pathos".