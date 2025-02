video suggerito

A che ora inizia e finisce Sanremo 2025: gli orari della prima serata del Festival È finita l'attesa per la 75esima edizione del Festival di Sanremo. Stasera, martedì 11 febbraio, andrà in onda su Rai1 il primo appuntamento con la kermesse canora. Ecco quando inizia e finisce la prima serata condotta da Carlo Conti, Antonella Clerici e Gerry Scotti.

Al Teatro Ariston è tutto pronto per il 75esimo Festival di Sanremo. Questa sera, martedì 11 febbraio, in diretta su Rai1, la prima serata della kermesse canora. Sul palco – come da programma – saliranno tutti i 29 artisti in gara e a esprimere le proprie preferenze tramite il televoto saranno la sala stampa e la giuria delle radio. A fine serata verrano svelate le cinque canzoni classificate non in ordine di piazzamento. Ecco gli orari di inizio e fine del Festival di Sanremo 2025.

A che ora inizia la prima serata di Sanremo

La prima serata di Sanremo vedrà esibirsi tutti i ventinove cantanti in gara. Il pubblico da casa potrà ascoltare per la prima volta le canzoni degli artisti della kermesse canora ma il voto spetterà solo alla sala stampa e alla giuria delle radio. L'appuntamento è previsto alle 20:45 su Rai1, Rai Play e Rai Radio2. Alle 20:30, invece, spazio al Primafestival, condotto da Bianca Guaccero e Gabriele Corsi, insieme all'attrice Mariasole Pollio. A condurre la kermesse è Carlo Conti, che ha voluto al suo fianco come co-conduttori Antonella Clerici e Gerry Scotti. I superospiti della prima serata saranno Jovanotti e la cantante israeliana Noa e palestinese Mira Awad.

A che ora finisce la prima serata di Sanremo

Il primo appuntamento con il Festival dovrebbe terminare verso l'1:35, ma non si esclude chela kermesse canora possa concludersi più tardi. Carlo Conti, ospite nella puntata di Che Tempo Che Fa in onda il 9 febbraio scorso, aveva parlato della durata delle varie serate, assicurando di voler rispettare i tempi: "Non ce la faccio a fare troppo tardi, io penso di finire all’1:15, spero di stare in temi ragionevoli. Magari la finale 1:40". Al termine della prima puntata di Sanremo, andrà in onda il Dopofestival – condotto da Alessandro Cattelan – in cui verranno ripercorsi i momenti clou della serata e interviste agli ospiti.