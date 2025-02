Carlo Conti risponde ai gossip sul Festival: “Il chiacchiericcio è normale, ma non è ‘Sanremo Island’ “

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Carlo Conti è stato ospite del programma Cinque Minuti di Bruno Vespa, nella puntata andata in onda venerdì 7 febbraio. Il conduttore e direttore del Festival di Sanremo 2025, collegandosi direttamente dalla città dei Fiori, ha parlato della kermesse ormai alle porte, tra gossip, artisti in gara e buona musica.

Carlo Conti risponde ai gossip su Sanremo 2025

Carlo Conti torna alla conduzione del Festival di Sanremo per la quarta volta, 8 anni dopo l'ultima. "In che cosa questo sarà diverso dagli altri?", ha chiesto Vespa al suo ospite. "Spero in niente. Spero che ci sia la buona musica e un bello spettacolo, leggero e divertente, proseguendo il lavoro che hanno fatto Baglioni prima e Amadeus dopo. Questi 8 anni sono passati via velocemente". A proposito dei gossip che stanno coinvolgendo alcuni artisti in gara, in particolare Fedez e Achille Lauro, ancor prima dell'inizio della competizione, il conduttore ha spiegato:

Il Festival è anche questo, è chiacchiericcio, parlare e sparlare, è un fumo che si crea intorno dove tutti vogliono dire la loro. Non è Sanremo Island, per me è semplicemente il Festival della canzone italiana, io mi occupo solo dello spettacolo e della musica.

"Fedez e Masini una versione 2.0 di Bella Stronza"

Conti ha poi parlato della serata dei duetti, in particolare del brano Bella Stronza che Fedez porterà insieme a Marco Masini: "Dovete ascoltarlo prima, sarà una versione 2.0, nuova e adattata ai tempi". Il direttore artistico ha poi spiegato la scelta di non dedicare un ‘momento monologhi' ai co-conduttori e alle co-conduttrici: "Credo che siano un po' passati, credo che si possa parlare di qualcosa di importante anche solo con delle parole, un messaggio lanciato velocemente tra una canzone e l'altra. Comunque non mancheranno momenti di riflessione in questo Festival, ma non con il monologo lungo". Ci saranno poi due premi della critica, uno per Iva Zanicchi e l'altro per Antonello Venditti.