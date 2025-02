video suggerito

Chiara Ferragni svela il motivo del video in clinica ostetrica: “Non sapevo ci sarebbero stati i paparazzi” Chiara Ferragni si trovava alla Clinica Mangiagalli di Milano, specializzata in ostetricia e ginecologia, come mostra un video pubblicato su TikTok dall’amica Veronica Ferraro. La sua presenza aveva subito alimentato le voci di una possibile gravidanza. L’influencer è intervenuta per spiegare il motivo della visita. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni alla Clinica Mangiagalli di Milano. Sul profilo TikTok di Veronica Ferraro, sua migliore amica, è comparso un video che ritrae l'influencer durante una visita nell'ospedale milanese, specializzato in ostetricia e ginecologia. È stata la diretta interessata, con un commento, a spiegare il motivo della sua presenza, che ha creato non pochi fraintendimenti.

Perché Chiara Ferragni era alla Clinica Mangiagalli a Milano, il video

Sul suo profilo TikTok, Veronica Ferraro ha pubblicato un video che ritrae Chiara Ferragni alla Clinica Mangiagalli. L'influencer, sposata con il produttore musicale Davide Simonetta, ha di recente annunciato la gravidanza tramite fecondazione assistita e presto diventerà mamma per la prima volta. "Quel famoso giorno che mi ha accompagnato in Mangiagalli", ha scritto Ferraro inquadrando l'amica, che l'ha supportata in questo percorso. "Qua diceva ‘e io che ne sapevo che ci sarebbero stati i paparazzi", ha poi aggiunto spiegando le parole di Chiara Ferragni.

@veronica_ferraro Quel famoso giorno che mi ha accompagnato in mangiagalli 😂 Qua diceva “e io che ne sapevo che ci sarebbero stati i paparazzi?” Ti amo @Chiara Ferragni 😂 ♬ original sound – .✩bismusic

La presenza di Ferragni nella nota clinica milanese ha subito attirato l'attenzione dei paparazzi e dato il via a rumors, tanto da ipotizzare che la gravidanza fosse sue, magari la primo con Giovanni Tronchetti Provera. "E tutti che pensavano fossi io incinta", ha commentato ridendo. Una frase che ha messo a tacere ogni fraintendimento e smentito tutte le voci sul suo conto.

Veronica Ferraro incinta, la reazione di Chiara Ferragni

È con un emozionante video pubblicato su Instagram lo scorso 7 febbraio, che racchiude alcuni dei momenti più belli e significativi degli ultimi mesi, che Veronica Ferraro ha annunciato la gravidanza. "Siamo in clinica per il primo tentativo di transfer", dice in un frame mentre si riprende in ospedale insieme al marito Davide Simonetta. L'influencer è ricorsa alla fecondazione assistita per rimanere incinta. Entrata già nel secondo trimestre della gravidanza, ha rivelato anche il sesso del bebè in arrivo: "Ho appena scoperto che sarà un maschio, me lo aspettavo dal primo momento". "La zia ti aspetta", aveva scritto sui social Chiara Ferragni entusiasta della notizia.