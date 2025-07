Michelle Hunziker posta la prima foto con Nino Tronchetti Provera, poi bacia l’ex Eros Ramazzotti: “Persone che amo”

Michelle Hunziker ha pubblicato sui social la prima foto insieme al fidanzato Nino Tronchetti Provera. La conduttrice si trova in vacanza a Mykonos con il compagno e la sua famiglia. Con loro anche l’ex marito Eros Ramazzotti, presente in alcuni degli scatti condivisi.

Michelle Hunziker ha condiviso la prima foto social con il compagno Nino Tronchetti Provera, con il quale fa coppia fissa da qualche mese. La conduttrice si trova in vacanza a Mykonos insieme alle persone a lei più care: la figlia Aurora Ramazzotti con il futuro marito Goffredo Cerza e l’ultimo arrivato Cesare, le piccole Sole e Celeste (avute dal matrimonio con Tomaso Trussardi) e anche l’ex marito Eros Ramazzotti, al quale è ancora profondamente legata. Anche lui compare nel post pubblicato da Michelle: una carrellata di immagini che mostrano gli affetti più cari, i legami irrinunciabili di cui si è circondata nel tempo.

Michelle Hunziker: “Vedere le persone che amo stare bene mi ricarica”

Michelle accompagna gli scatti con una didascalia che sottolinea quanto per lei siano importanti questi rapporti, compreso quello con Eros Ramazzotti, padre della sua primogenita:

Stare insieme alle persone che ami, vederle stare bene e divertirsi… mi ricarica più di ogni altra cosa al mondo”, ha scritto. “C’è un momento per lavorare e portare a casa tutti gli obiettivi prefissati, e poi un momento per far stare bene la tua famiglia e i tuoi amici… In fondo, cosa c’è di più bello della condivisione e dell’armonia? Crearla e riuscirci è meraviglioso. Rimanere sempre innamorati!

E Michelle, a giudicare dai sorrisi e dalle immagini condivise, sembra esserlo davvero: il legame con Tronchetti Provera si sta rivelando profondo e importante.

L’assenza di Tomaso Trussardi

Nello scatto pubblicato compare il primo marito Eros, ma non Tomaso Trussardi, l’ultimo uomo che Michelle ha sposato e con il quale ha avuto due figlie. A giudicare dalle interviste rilasciate dopo la separazione, tra i due sembra esserci oggi un rapporto sereno, basato sul rispetto reciproco e sull’amore condiviso per Sole e Celeste. Tuttavia, i viaggi in famiglia allargata non sembrano ancora includere l’imprenditore, che probabilmente preferisce tenersi lontano da riunioni tanto affollate.