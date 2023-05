Michelle Hunziker sul divorzio da Tomaso Trussardi: “Le mie figlie hanno sofferto, dolore immenso” Michelle Hunziker torna a parlare del matrimonio finito con Tomaso Trussardi, padre delle piccole Sole e Celeste: “Dire che le mie figlie non hanno sofferto per la separazione sarebbe falso. Sono figlia di separati anche io, e so bene che è un dolore immenso”.

A cura di Stefania Rocco

Michelle Hunziker torna a parlare del divorzio dal marito Tomaso Trussardi, padre delle figlie Sole e Celeste. La conduttrice tv e l’imprenditore sono rimasti in ottimi rapporti. A legarli per sempre, come già accaduto con Eros Ramazzotti, sono le bambine nate dalla loro storia. Ed è proprio pensando a loro che Michelle, in un’intervista al settimanale F, racconta cosa sarebbe accaduto nei momenti immediatamente successivi alla decisione di allontanarsi:

dire che le mie figlie non hanno sofferto per la separazione sarebbe falso. Sono figlia di separati anche io, e so bene che è un dolore immenso. Come so che non si smette mai di sperare, fino all’ultimo giorno della nostra vita, che mamma e papà tornino insieme. Tanto che, se fosse ancora in vita mio papà, nonostante sappia benissimo che mia mamma ha fatto strabene a lasciarlo perché era alcolizzato, sognerei ancora che se lo riprendesse. Ma conta anche come ti separi. Le mie figlie le ho accompagnate, per tutte loro il padre resta un principe.

Il ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi: “Lo scrivono ogni volta che siamo insieme”

Michelle racconta che i continui avvistamenti insieme all’ex marito non si sarebbero mai tradotti in un ritorno di fiamma. Semplicemente, la conduttrice avrebbe lavorato per mantenere un equilibrio che potesse giovare alle sue famiglie: “Ogni volta che vado a mangiare con Tomaso o Eros i giornali scrivono ‘ritorno di fiamma’. Invece è semplicemente la volontà di far vivere ai figli ciò che gli spetta, due genitori che vanno d’accordo e fanno progetti da famiglia. Se hai scelto una persona come padre dei tuoi figli, farà parte della tua vita e gli vorrai bene per sempre”.

Michelle Hunziker sul divorzio tra Totti e Ilary

Infine, Michelle si complimenta con l’amica Ilary Blasi per il modo in cui ha gestito il divorzio da Francesco Totti: “Ilary è stata brava, non ha mai detto una parola, e per questo non sarò certo io a commentare la fine del suo matrimonio”