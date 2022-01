Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi si sono lasciati: “Ci separiamo dopo 10 anni insieme” Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati dopo 10 anni di matrimonio e due figlie, la separazione ufficiale comunicata in una nota all’Ansa conferma la crisi.

È finita dopo dieci anni di matrimonio la storia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La coppia comunica all'Ansa la separazione di comune accordo, confermando l'aria di crisi caldeggiata dalle indiscrezioni che nelle ultime ore stavano montando sui diversi portali di gossip: "Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita", comunica la coppia in una nota congiunta all'Ansa, "Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine".

Il comunicato e la conferma della crisi

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno pubblicato una nota congiunta, parlando della decisione votata alla modifica del "nostro progetto di vita". Resta l'impegno "a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine".

Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso.

La storia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

La separazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi chiude un ciclo importante per la storia della cronaca rosa contemporanea. La conduttrice si lega all'imprenditore figlio di Nicola Trussardi, della potente casa di moda, nel 2011. La Hunziker aveva divorziato due anni prima da Eros Ramazzotti. Lui, invece, veniva da una relazione di 12 anni con una ex compagna di liceo e da flirt minori con Alessia Ventura e Anna Munafò. Tommaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno avuto la prima figlia, Sole, il 10 ottobre 2013. Un anno dopo, esattamente il 10 ottobre 2014, i due si sposano al Palazzo della Ragione di Bergamo, in una cerimonia blindatissima che fu a prova di paparazzi. L'8 marzo 2015 è nata Celeste, la loro seconda figlia. Diverse, nel corso degli ultimi anni, le foto apparse sui giornali di momenti privati della coppia che alimentavano di crisi.

Leggi anche Michelle Hunziker commossa ad All Together Now per la sorpresa della figlia Aurora Ramazzotti

La ricostruzione della crisi

Le voci di una crisi si erano fatte insistenti nelle ultime settimane. Pochi giorni fa, un servizio di gossip rilanciato da Oggi mostrava vacanze con "musi lunghi" trascorse da Michelle Hunziker e le sue figlie Sole e Celeste, senza papà Tomaso. Quelle immagini esclusive sono rapidamente diventate il pretesto per rilanciare nuovamente le voci di una separazione, che è stata ufficializzata nella giornata di oggi. A "Diva e Donna", invece, Michelle Hunziker aveva confermato la volontà di riprendere "i miei spazi":

Ho cominciato a prendermi degli spazi miei, ad andare via qualche ora o un weekend. Con la mia mamma, con le amiche, con Auri e questa cosa qua, di riprendere in mano la mia vita. Qualunque cosa accada per il bene dei figli, bisogna mettere da parte ogni emozione negativa.

Queste dichiarazioni hanno dato il via a una serie di notizie e indiscrezioni che hanno trovato conferma soltanto oggi. Nessuno tra le persone vicine alla coppia, da Eros a Aurora Ramazzotti, ha commentato ancora la notizia.