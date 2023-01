Capodanno insieme per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Lui corre da lei per stare insieme” Il settimanale Chi immortala i due in montagna durante gli ultimi giorni del 2022. Hunziker e Trussardi hanno da tempo ricucito il loro rapporto, ritrovando l’armonia ma non smettendo di definirsi “ex”.

A cura di Andrea Parrella

Foto del settimanale Chi

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembrano aver ricostruito definitivamente il loro rapporto. Dopo la crisi che li ha portati a una fisiologica spaccatura iniziale, il rapporto tra i due si è rimarginato, alimentando naturalmente le voci su un ritorno di fiamma che non c'è mai stato, almeno a detta dei protagonisti che non hanno smesso di definirsi "ex".

Trussardi con Michelle Hunziker a capodanno

Un riavvicinamento che continua, stando alle foto pubblicate dal settimanale Chi che ritraggono la coppia a San Cassiano, in provincia di Bolzano, dove la conduttrice ha trascorso le vacanze e il periodo di Capodanno con le figlie, raggiunte proprio da Tomaso Trussardi. Scrive Chi che "Lui, che non scia, ha fatto slalom per l'Italia. È arrivato in Val Badia il 26 dicembre, poi il 28 è andato a Rimini per lavoro ed è tornato qui il 31 per passarlo con lei e le figlie". E infatti nella foto scattata dal settimanale si vedono i due insieme proprio con un outfit differente: lei prettamente da neve, lui in abiti civili e cane in braccio.

Le parole di Michelle Hunziker

Vacanze di cui Michelle Hunziker aveva scritto proprio negli ultimi giorni dell'anno. La showgirl svizzera aveva condiviso con i fan un post i cui ha raccontato i giorni di relax con una considerazione: "Quante volte ho detto si quando volevo dire no…quante volte ho detto no mentre volevo dire si…l’equilibrio da trovare per dare a se stessi la giusta attenzione richiede una grande dedizione e attenzione….un percorso. Beato chi ci arriva prima di me. Bisogna meticolosamente destrutturare tutte le abitudini viziose al “senso di colpa” all’accudimento ossessivo verso gli altri, fare sempre la cosa “giusta” per non disattendere le aspettative di chi ti sta accanto… d’ora in poi l’obiettivo è di stare nella verità di ciò che sento…sempre con garbo e rispetto verso il prossimo, ma nella assoluta verità. Chi ti ama comprende molto bene la necessità di spazio per recuperare energia e lo rispetta. Chi non lo comprende, magari lo farà dopo aver visto il tuo esempio…ecco l’obbiettivo nel profondo del mio 2023. Energia grinta e tanti obbiettivi nuovi per il 2023!!!".