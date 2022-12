Michelle Hunziker sulla neve con l’amica Serena Autieri, l’arrivo a sorpresa di Tomaso Trussardi Michelle Hunziker e l’amica Serena Autieri sono in vacanza sulle Dolomiti per una settimana all’insegna della neve. Ma, a sorpresa, accanto all’attrice e cantante spunta Tomaso Trussardi, ex marito della conduttrice.

A cura di Stefania Rocco

Vacanze sulle Dolomiti all’insegna dell’amicizia per Michelle Hunziker e Serena Autieri. E, forse, anche dell’amore. Solo qualche ora fa, l’attrice e cantante aveva postato sul suo profilo Instagram un video girato insieme alla conduttrice. Le due donne di spettacolo, con ogni probabilità, trascorreranno il Capodanno insieme sulla neve prima di tornare ai rispettivi impegni professionali. Ma poco fa, dal profilo di Serena, è arrivata una sorpresa: sulle Dolomiti Michelle non è sola, con lei c’è l’ex marito Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno trascorso il Natale insieme

Le feste di Capodanno non sono le uniche che Michelle ha trascorso in compagnia delle marito, padre delle sue due figlie. Anche a Natale 2022, la conduttrice e l’imprenditore sono stati insieme. È il segno dell’affetto che, a dispetto di come sono andate le cose tra loro, continua a legarli. Michelle e Tomaso sono riusciti a mettere da parte le divergenze per poter offrire alle loro bambine tutta la serenità possibile. Li aiuta il grande rispetto che lega l'uno all'altra, un sentimento che non è mai scemato.

Tomaso Trussardi: “Dopo Michelle, nessun’altra donna”

Del resto, Tomaso era stato chiaro nell’intervista che, a novembre, aveva rilasciato al Corriere della Sera. “Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle. Dopo una storia così importante non si può ricominciare come se niente fosse”, aveva dichiarato sereno Tomaso, smentendo i flirt che gli sono stati attribuiti. E, pur non confermando alcun ritorno di fiamma con la ex moglie, aveva confermato di esserle rimasto vicino: “Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie”.