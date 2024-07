Fioretta Mari: “Fui obbligata a lasciare Amici. Fiera di Serena Autieri, Miriam Leone mi ha delusa”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Fioretta Mari è una delle attrici più note della scena italiana. Tra teatro, cinema, televisione in anni di carriera non ci sono esperienze che non abbia fatto, anche dietro le quinte. Per il suo talento, infatti, è stata chiamata come insegnante di dizione e recitazione, tanti gli attori da lei formati, di cui porta con sé un certo ricordo. Ci sono coloro che l'hanno delusa, ma anche nomi dello spettacolo italiano di cui va fiera, come racconta in un'intervista al Corriere della Sera.

L'addio ad Amici di Maria De Filippi

Sono più di trenta film a cui ha preso parte, per non parlare delle rappresentazioni teatrali che superano le 150, ma sono tanti anche gli anni trascorsi ad impartire insegnamenti a coloro che volevano intraprendere il mestiere dell'attore: "Sono stata una delle più giovani insegnanti nella scuola di Vittorio Gassman, a Firenze. Poi ho avuto 1.500 allievi in America, docente con Vanessa Redgrave e Al Pacino". Dall'America, poi, è approdata anche alla scuola più famosa della tv, quella di Amici, dalla quale però è dovuta andar via:

Con Maria De Filippi, undici meravigliosi anni della mia vita, ma poi ho dovuto lasciare. Un dolore. Ero affezionata a Maria, a Sabina Gregoretti, ai ragazzi, allo staff. È stata una scelta obbligata. Maria ha tolto la recitazione. Che ci stavo a fare? Anche i ballerini e i cantanti ne avrebbero bisogno, ma in Italia non tutti capiscono. Credo che qualcuno dietro le quinte ci sia ancora. Maria è troppo intelligente per non farlo.

Fioretta Mari sulle attrici con cui ha lavorato

Gli attori con i quali ha lavorato e a cui ha trasmesso il suo sapere sono diventati nomi del cinema italiano. Alcuni di loro li ricorda con trasporto: "Meglio i nomi di cui vado fiera. Da Serena Autieri a Caterina Balivo, Alessandra Amoroso, sempre affettuose, amorevoli. Hanno studiato dizione e recitazione con me". Ma c'è anche qualcuno per cui nutre un certo dispiacere:

Miriam Leone. Un dolore grande della mia vita. L’avevano scartata da Miss Italia. L’ho ripescata e ha vinto. L’ho messa in contatto perfino con Anna Strasberg, ultima moglie di Lee Strasberg, insegnante di recitazione di Marilyn Monroe. Voleva portarla in America. Ragazza brava. Mai più vista. Mi avesse ringraziato una volta…