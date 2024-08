I trent’anni di carriera di Lorenza Mario: “Una volta, con Raimondo Vianello ho rischiato di soffocare”

video suggerito

Lorenza Mario, storica ballerina della tv degli anni '90, si è raccontata al Corriere della Sera in vista dei suoi "primi" trent'anni di carriera. Ha lavorato al Bagaglino in tempi d'oro per il programma-show di Pier Francesco Pingitore, quelli nei quali riuscivano addirittura a battere il Festival di Sanremo in termini di ascolti tv: "Faceva 14 milioni di telespettatori. faceva 14 milioni di telespettatori, numeri che oggi raggiunge solo Sanremo. All’esordio ero talmente agitata che durante il lancio in diretta del Tg5 non riuscii ad aprire bocca. Alla fine andò benissimo e continuai per due edizioni. Fu una meravigliosa esperienza, anche per i legami professionali che si instaurarono con i protagonisti come Pippo Franco, Oreste Lionello, Leo Gullotta e tutto il cast artistico in generale".

Il racconto di Lorenza Mario

Un racconto che va per compagni di viaggio, tra tutti il più istruito era Paolo Bonolis: "Un perfezionista e un uomo di una cultura infinita. Una sera abbiamo giocato a Trivial Pursuit, lui sapeva tutte le risposte. Era un mostro, per essere al suo livello abbiamo dovuto formare una squadra con tutto il corpo di ballo che lo sfidava. Ha vinto anche se era da solo". Su Gigi Sabani: "Di lui ho un ricordo bellissimo. Era un gentiluomo e una persona perbene, molto corretta e professionale". E Gerry Scotti: "Quando mi presentava diceva che ero l’unico Mario che non ha fatto il militare. Per lui ho sempre avuto una grande simpatia". Lorenza Mario ha recitato anche con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello: "Loro avevano un'identica complicità davanti e dietro le telecamere. In quella puntata recitavo con Raimondo. L’episodio era ambientato in un circo, io ero una trapezista di cui lui si invaghiva. In una scena recitavo a testa in giù e appesa a un trapezio mentre lui improvvisava da grande attore tutte le battute e io sopraffatta dalle risate ho rischiato di soffocare. Un ricordo divertente".

La vita privata di Lorenza Mario

Lorenza Mario ha sposato il tenore Alessandro Safina nel 2001 con il quale ha avuto un figlio, Pietro nel 2002. Nel 2011, dieci anni dopo il sì, i due si separano. L'artista è attualmente legata all'imprenditore Federico Piron. La sua attività è stata principalmente in teatro a partire da "Un americano a Parigi" con Christian De Sica, come lei stessa ha ammesso: "Era l’occasione che aspettavo e ho colto la palla al balzo". Da quel momento, è stata principalmente in tournée: "Forse “Chicago” che è il musical che mi ha dato maggiori soddisfazioni interpretative ma anche “Aggiungi un posto a tavola”. Anche il fortunatissimo “Saranno Famosi”, è stato sold out in tutta Italia".