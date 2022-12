Natale in casa Trussardi, i selfie di Michelle Hunziker con la suocera Maria Luisa e mamma Ineke Michelle Hunziker ha trascorso la vigilia di Natale con la mamma Ineke e la famiglia di Tomaso Trussardi: su Instagram il selfie con la suocera.

A cura di Gaia Martino

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno festeggiato insieme la Vigilia di Natale. La coppia dopo la rottura a gennaio si sarebbe riavvicinata negli ultimi mesi, non si sa se per amore delle figlie o se per salvare il matrimonio. Nelle ultime settimane la conduttrice e l'imprenditore hanno cenato insieme in un noto ristorante di Bergamo, "Cena tra ex" scrisse lei lasciando il punto interrogativo sul loro rapporto oggi. Ieri sera la Hunziker era a casa Trussardi: con alcune stories ha documentato la serata.

Il selfie di Michelle Hunziker con la suocera Maria Luisa Trussardi

Michelle Hunziker ha trascorso il cenone della Vigilia di Natale a casa Trussardi con dell'ottimo vino e del buon cibo. La mamma di Tomaso Trussardi, Maria Luisa, ha condiviso su Instagram la foto del suo albero scrivendo "Il mio albero classico ma con unticci di blu" ed è stato questo lo sfondo di diverse foto di famiglia. Tra le immagini della serata condivise sui social anche quella con Michelle Hunziker, madre delle sue nipotine, Sole e Celeste. Anche con loro la nonna ha scattato una tenera fotografia. Al cenone della Vigilia in casa Trussardi c'era anche la madre della conduttrice, Ineke Hunziker.

Cosa disse la madre di Trussardi sulla separazione

Maria Luisa Gavezzani Trussardi quando seppe della rottura tra il figlio e Michelle Hunziker si disse molto dispiaciuta. "Credo di essere una suocera amata e una nonna ben voluta dai miei nipoti" raccontò in un'intervista. "Andavo d'accordo con Michelle, mi è dispiaciuto, non l'avevo prevista (la separazione, ndr) ma non potevo escludere che accadesse". La donna, vedova di Nicola Trussardi, aggiunse un dettaglio sul primo incontro con Michelle Hunziker:

