video suggerito

Nino Tronchetti Provera “soffiò” a Michelle Hunziker un appartamento di lusso: così si sono conosciuti Un appartamento di lusso a Milano conteso da entrambi e lo stesso agente immobiliare: è stato questo l’inizio inatteso della relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. Oggi, i due fanno coppia fissa. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

328 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non è più una semplice indiscrezione: Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sono a tutti gli effetti una coppia. La loro storia d’amore è stata inizialmente tenuta lontana dai riflettori, poi è esplosa pubblicamente tra paparazzate e prime uscite ufficiali.

Lui imprenditore (appartenente, peraltro, a una famiglia assai riservata in merito agli affari di cuore) e lei showgirl e conduttrice: Nino e Michelle provengono da realtà diverse ma a farli innamorare ci ha pensato il destino, sotto forma di un appartamento di lusso in centro a Milano.

L’appartamento di lusso: lo desideravano entrambi ma è stato lui a comprarlo

A raccontare il retroscena è stato Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale Oggi. Michelle e Nino, già noti l’uno all’altra per frequentazioni comuni legate al mondo dell’imprenditoria, non avevano mai avuto occasione di approfondire la conoscenza. Finché non si sono ritrovati, per puro caso, a desiderare lo stesso appartamento di pregio a Milano. Entrambi si erano rivolti allo stesso agente immobiliare, ignari di essere interessati alla stessa proprietà. Alla fine, l’immobile è andato a Tronchetti Provera, ma quell’incontro inaspettato ha fatto scattare qualcosa.

Da quel momento, complici le telefonate, i contatti sempre più frequenti e un interesse reciproco, il legame tra i due ha cominciato a crescere in modo naturale. Una scintilla scoccata lontano dai riflettori che ha portato alla nascita di una relazione sempre più solida.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sono già usciti allo scoperto

Dopo le prime paparazzate tra le vie di Milano, la coppia ha deciso di ufficializzare la relazione in occasione del concerto di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma. Al loro fianco c’erano anche Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle e dell’ex marito Eros, e il compagno Goffredo Cerza. Un’uscita di famiglia che ha confermato la serietà del rapporto tra la showgirl e l’imprenditore.

Michelle ha scelto un evento affollato e molto seguito come il concerto di Vasco per uscire finalmente allo scoperto, dopo settimane di indiscrezioni e foto “rubate”. Una chiara dimostrazione del fatto che la conduttrice considera importante questo legame che ha tutte le carte in regola per durare nel tempo.