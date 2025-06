video suggerito

Chi è Nino Tronchetti Provera, imprenditore e nuovo fidanzato di Michelle Hunziker Nino Tronchetti Provera è il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker. Ha 55 anni, è un imprenditore di professione nel campo della sostenibilità e cugino di Giovanni Tronchetti Provera (ex compagno di Chiara Ferragni). I due sono stati avvistati mentre si baciavano per le strade di Milano ufficializzando una frequentazione di cui si vociferava da tempo. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nino Tronchetti Provera è il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker. Ha 55 anni, è un imprenditore di professione nel campo della sostenibilità e cugino di Giovanni Tronchetti Provera (ex compagno di Chiara Ferragni). In passato è stato sposato con la fotografa Francesca Malgara ed è padre di tre figlie, Virginia, Camilla e Allegra. I due sono stati paparazzati insieme per le strade di Milano mentre si scambiavano un romantico bacio, ufficializzando una frequentazione di cui si vocifera già da mesi.

Chi è Nino Tronchetti Provera, imprenditore e presidente di Ambienta

Nino Tronchetti Provera ha 55 anni ed è laureato con lode in Economia Aziendale preso l'Università Luiss di Roma e ha conseguito un master all'INSEAD (The Business school of the World). All'inizio della sua carriera è stato consulente presso l'azienda McKinsey & Co, mentre nel 1997 ha fondato Cam Tecnologie. Dal 2002 al 2007, per cinque anni, ha lavorato nel gruppo Telecom Italia, prima come amministratore Delegato di Finsiel e poi come Direttore Generale di Olivetti. Ad oggi è fondatore e socio amministrativo di Ambienta, investitore europeo nel cambio della sostenibilità ambientale. Fa parte della nota famiglia Tronchetti Provera: suo cugino è Giovanni Tronchetti Provera, imprenditore, di recente al centro della cronaca rosa per la sua storia (ora finita) con Chiara Ferragni.

Nino Tronchetti Provera

La relazione con Michelle Hunziker dopo la fine del suo matrimonio

É stato il settimanale Oggi a pubblicare alcuni scatti di Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera insieme. I due sono stati avvistati mentre camminano e si scambiano un romantico bacio per le strade di Milano, che ufficializzerebbe la loro relazione. Già da qualche mese si parlava di una possibile frequentazione e ad avanzare l'ipotesi era stato lo stesso settimanale lo scorso febbraio, pur senza prove fotografiche. I diretti interessati al momento non hanno commentato in alcun modo i gossip che li riguardano. L'imprenditore in passato è stato sposato con Francesca Malgara ed è padre di tre figlie Virginia, Allegra e Camilla.