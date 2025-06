video suggerito

Michelle Hunziker insieme a Nino Tronchetti Provera, la foto del bacio che confermerebbe la loro relazione La conduttrice è stata paparazzata insieme a Nino Tronchetti Provera per le strade di Milano. In uno degli scatti, i due si scambiano un bacio che sembrerebbe confermare la loro relazione. Erano mesi che si rincorrevano le voci di un loro flirt, ma una prova concreta, fino a questo momento, non era ancora arrivata. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Michelle Hunziker avrebbe trovato di nuovo l'amore. La conduttrice è stata paparazzata insieme a Nino Tronchetti Provera per le strade di Milano. In uno degli scatti, i due si scambiano un bacio che sembrerebbe confermare la loro relazione. Erano mesi che si rincorrevano le voci di un loro flirt, ma una prova concreta, fino a questo momento, non era ancora arrivata.

Michelle Hunziker bacia Nino Tronchetti Provera, lo scatto che confermerebbe la loro storia

A intercettare Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera insieme per le strade di Milano sono stati i paparazzi del settimanale Oggi. In uno degli scatti pubblicati nel numero in edicola questa settimana, i due si scambiano un tenero bacio che sembrerebbe confermare la loro relazione. Un commento da parte dei diretti interessati, però, al momento non è ancora arrivato. Lo scorso febbraio era stato proprio lo stesso settimanale a pubblicare alcune loro foto durante una cena in un ristorante in via Montenapoleone. Il fatto che non si fossero baciati, però, poteva far intendere che tra loro potesse esserci solo una bella amicizia.

Solo qualche giorno fa, la conduttrice aveva raccontato a una tv tedesca di aver studiato il metodo giusto per evitare di farsi fotografare dai paparazzi. "Quando conosco un uomo per i primi tre mesi non ci saranno titoli sui giornali per tre mesi, so come evitarli. Ci sono garage e AirBnB", aveva detto.

Chi è Nino Tronchetti Provera

Nino Tronchetti Provera ha 55 anni ed è il cugino di secondo grado di Giovanni Tronchetti Provera, l'imprenditore che nei mesi scorsi è stato spesso al centro della cronaca rosa per la sua relazione con Chiara Ferragni, ormai giunta al capolinea. Nino è un manager e si occupa di finanza e investimenti sostenibili. Ha una laurea in Economia Aziendale conseguita all'l'Università Luiss di Roma e un MBA all'INSEAD, è fondatore e Managing Partner di Ambienta.