Michelle Hunziker: “Ho imparato a evitare i paparazzi, quando incontro gli uomini all’inizio scelgo i garage”

A cura di Elisabetta Murina

Michelle Hunziker è tornata a parlare della sua vita sentimentale. La conduttrice ad oggi si dichiara single e ha spiegato quali trucchetti usa per sfuggire agli occhi attenti dei paparazzi. Adesso sono loro a farle i complimenti per come ha imparato a ‘nascondersi'.

Come Michelle Hunziker evita i paparazzi

In un'intervista rilasciata al programma tedesco Punkt 8, Hunziker ha raccontato come negli anni sia stato difficile avvicinarsi agli uomini per via della sua notorietà e della costante attenzione che i paparazzi avevano nei suoi confronti. "Gli uomini ne avevano paura e lo capisco", ha spiegato. Tuttavia, con il passare del tempo, ha imparato a trovare dei modi per sfuggire agli obiettivi dei fotografi troppo invadenti, tanto che loro oggi le fanno i complimenti per i ‘trucchetti': "Quando incontro un uomo, per tre mesi non ci sono titoli sui giornali perché ho imparato a evitare i paparazzi. I miei amici italiani, i paparazzi, ora vengono da me e mi dicono: ‘Michelle, sei diventata davvero brava'”. Per le sue fughe d'amore sceglie "garage e Airbnb", lontano da ogni attenzione. Oggi si dichiara single: "Sì ancora, non so per quanto, ma per il pubblico sono ancora single".

Il passato sentimentale di Michelle Hunziker

Nel 2022 Michelle Hunziker si è separata da Tomaso Trussardi, dopo un matrimonio durato circa 10 anni e dal quale sono nate due figlie, Sole e Celeste. Nel corso degli anni, la conduttrice di origine svizzera ha avuto una storia con Alessandro Carollo, durata qualche mese e poi finita probabilmente per motivi di distanza. Ad oggi Hunziker non nasconde di voler cercare un uomo come Goffredo Cerza, futuro marito di sua diflia Aurora, con il quale la 29enne ha avuto il piccolo Cesare. "Per una mamma è importante sapere che sua figlia è felice. Loro sono una coppia molto affiatata e hanno quella complicità che avrei sempre desiderato nella vita con un compagno che è impagabile", aveva raccontato a Verissimo.