Michelle Hunziker festeggia la comunione della piccola Celeste, assente l’ex marito Tomaso Trussardi

A cura di Stefania Rocco

Michelle Hunziker, la figlia Aurora Ramazzotti, la madre Ineke e i loro cari al completo si sono radunati per festeggiare la comunione della piccola Celeste, celebrata domenica 1° giugno. Presente anche il fratello della conduttrice che è apparso nelle foto postate sui social dalla famiglia Hunziker per celebrare la giornata completamente dedicata alla piccola nata dal matrimonio con Tomaso Trussardi. Solo l’imprenditore non è comparso negli scatti finiti sui social, luogo virtuale dal quale si tiene accuratamente lontano per dedicarsi principalmente alle sue attività professionali.

La foto di famiglia senza Tomas Trussardi

A dimostrare l’assenza di Tomaso è stata una foto postata su Instagram che mostra la famiglia al completo riunita intorno a Celeste. “All here per Cece”, scrive Michelle mostrando coloro che hanno partecipato ai festeggiamenti in onore della piccola Celeste. Nello scatto compaiono la figlia Aurora insieme al compagno Goffredo Cerza, alcuni familiari della conduttrice di Striscia la notizia, la manager Graziella Lopedota, il fratello Harold e perfino il cagnolino di casa. Non c’è traccia di papà Tomaso che sembrerebbe non avere preso parte ai festeggiamenti.

Il rapporto tra Michelle Hunziker e Tomas Trussardi

Ma a dispetto della separazione arrivata nel 2022 dopo 10 anni di matrimonio, Trussardi e Michelle avrebbero mantenuto un buon rapporto. I due, determinati a preservare il benessere delle figlie Sole e Celeste, non hanno mai parlato severamente l’uno dell’altra in occasione delle interviste rilasciate a proposito della fine del loro legame. “Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle. Dopo una storia così importante non si può ricominciare come se niente fosse. Quando leggo che io avrei dettato delle condizioni per il nostro ritorno insieme, mi viene da sorridere e non posso tacere davanti a queste stupidaggini. Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie”, aveva dichiarato Trussardi nel 2022 in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, smentendo i flirt che fino a quel momento gli erano stati attribuiti. Più incisivo era stato il tono scelto dall’imprenditore per parlare, invece, di Giovanni Angiolini, chirurgo con il quale Hunziker aveva vissuto una breve relazione sentimentale: “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene”.