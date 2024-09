Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi genitori separati: “Fanno la staffetta per stare con le figlie”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Foto dal settimanale Oggi

È un rapporto di rispetto reciproco quello che hanno mantenuto Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi dopo la separazione. La conduttrice e l'imprenditore sono stati una coppia per oltre 10 anni e dal loro matrimonio sono nate due figlie, Sole e Celeste, che oggi hanno rispettivamente 11 e 9 anni. I due ex coniugi si alternano per passare del tempo con loro, assicurandosi che entrambe vedano sia il padre che la madre. Il settimanale Oggi li ha paparazzati durante un pomeriggio con le bambine, raccontando la loro "staffetta".

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, le foto con le figlie Sole e Celeste

Come mostrano le immagine del settimanale Oggi, Hunziker e Trussardi si alternano per essere il più possibile presenti con le figlie Sole e Celeste. Le due bambine vivono stabilmente con la madre, ma cercano comunque di passare del tempo con il padre. Negli scatti, la conduttrice esce con le ragazze per un pomeriggio di shopping al centro commerciale di City Life, scherzando e ridendo insieme, chiedendo consigli su cosa sia meglio comprare.

Foto dal settimanale Oggi

Diversa appare la natura dell'incontro delle bambine con Tomaso Trussardi, che pare sia durato al massimo un quarto d'ora e avvenuto nel bar sotto casa della conduttrice. "I tre si siedono al bar ma papà sembra attratto solo dal cellulare, che continua a consultare anche quando le figlie cercano di fare conversazione", si legge su Oggi. Sole e Celeste appaiono però molto legate al padre, tanto gli buttano le braccia al collo non appena lo vedono. "Si farà perdonare la prossima volta, visto che è sempre un padre presente", specifica il settimanale.

La rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Nel gennaio 2022 Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono detti addio dopo 10 anni di matrimonio e due figlie insieme. Una notizia che ha generato sofferenza nelle rispettive famiglie, come avevano raccontato in più di un'occasione i diretti interessati. "Dire che le mie figlie non hanno sofferto per la separazione sarebbe falso. Sono figlia di separati anche io, e so bene che è un dolore immenso", aveva spiegato la conduttrice in un'intervista al settimanale F, precisando che vivere una rottura è un po' come attraversare un lutto. Nei mesi successivi all'annuncio erano stati avvistati insieme in diverse occasioni e pare avessero tentato di ricucire i rapporti , tanto che si era parlato di ritorno di fiamma diverse volte. Una scintilla che però non si è mai