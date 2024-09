video suggerito

Michelle Hunziker dopo Trussardi: "Sogno un uomo come Goffredo, il compagno di mia figlia Aurora" Intervistata da Silvia Toffanin, Michelle Hunziker confessa di cercare un amore come quello tra la figlia Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: "Hanno una complicità che ho sempre voluto. Per anni mi sono dedicata alla famiglia, ora voglio qualcuno con cui viaggiare".

A cura di Sara Leombruno

Gelosie, amori, famiglia e voglia d'avventura: alla vigilia del ritorno a Striscia La Notizia accanto a Nino Frassica, Michelle Hunziker si racconta a Verissimo di Silvia Toffanin. Con l'arrivo del nipote Cesare, il figlio Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza, a casa "ci sono delle gelosie, le mie figlie piccole si contendono il loro nipotino in modo incredibile", ma ciò non basta a rompere l'atmosfera di complicità e armonia che si respira in famiglia. Soprattutto tra Aurora e Goffredo: "Sono una coppia molto affiatata e hanno quella complicità che avrei sempre desiderato nella vita con un compagno", ha confessato Michelle. Seppur single dopo la fine della storia con Tomaso Trussardi, la showgirl è single ma cerca ancora l'amore: "Ho dedicato tanto tempo alla famiglia, ora vorrei un uomo con cui poter viaggiare in giro per il mondo".

Il rapporto speciale con Goffredo Cerza, compagno di Aurora

Anche se lo descrive come una persona molto timida, Goffredo Cerza ha impiegato poco tempo a entrare in sintonia con sua suocera. Lui e Aurora Ramazzotti fanno coppia fissa da oltre sei anni e il loro legame non è mai stato così saldo. Soprattutto dopo la nascita del piccolo Cesare: "Per una mamma è importante sapere che sua figlia è felice. Loro sono una coppia molto affiatata e hanno quella complicità che avrei sempre desiderato nella vita con un compagno che è impagabile, è quella cosa che tutti dobbiamo cercare con un la nostra metà".

Insieme i due amano svegliarsi all'alba, essendo entrambi mattinieri, e andare a fare escursioni. Altro punto in comune è la passione per il vino, per la quale stanno anche seguendo insieme un corso di sommelier. Queste le parole di Michelle a Silvia Toffanin:

Goffredo è un po' come fosse mio figlio, è un 28enne ma in realtà ha la cultura e la consapevolezza di un quarantenne, di un uomo vissuto. È responsabile, un tipo molto attento e abbiamo trovato un punto di unione incredibile, soprattutto da quando è nato mio nipote Cesare. Hanno voluto che entrassi in sala parto, in quel momento io e Goffredo ci siamo guardati e non dimenticherò mai il suo sguardo.

La vita privata di Michelle Hunziker

Dopo la fine della storia con Trussardi durata quasi dieci anni, Michelle Hunziker ora è single. Al contrario della figlia Aurora, che per la gioia di sua madre ha trovato una stabilità affettiva già a 27 anni, "la sua mamma ha fatto un po' più di casino nella vita con gli affetti e le emozioni". Solo qualche mese fa arrivò la notizia della fine della storia con Alessandro Carollo: ora la conduttrice è single, ma spera di trovare un uomo con cui vivere una vita d'avventure: "Ho tanta voglia di scoprire il mondo, di viaggiare. Sono diventata mamma e quindi fino ad ora ho dedicato tanto tempo alla famiglia, ora desidero incontrare qualcuno con cui condividere un altro pezzo di emozione, che non debba essere per forza la progettualità o i figli. Parlo anche solo di un momento di condivisione, di un bel viaggio o un buon bicchiere di vino".