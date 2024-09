video suggerito

Heather Parisi sulla gravidanza della figlia Jacqueline Luna Di Giacomo: “Felice di diventare nonna” Heather Parisi ospite di Verissimo ha parlato del suo rapporto con Jacqueline Luna Di Giacomo, la figlia ora incinta del primo figlio con Ultimo. Nonostante le polemiche e la lontananza, la showgirl si è detta felice di diventare nonna e impaziente di incontrare il suo nipotino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Heather Parisi ospite di Verissimo nella puntata di domenica 8 settembre 2024 ha parlato della sua rinascita, del periodo "meraviglioso" che sta vivendo grazie alla serenità ritrovata con la spiritualità. La cantante e showgirl statunitense naturalizzata italiana presto diventerà nonna: la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, con la quale non avrebbe rapporti da molti anni, aspetta il suo primo figlio con Ultimo. La cantante e showgirl a Silvia Toffanin ha raccontato del suo rapporto oggi con la secondogenita: "Sono felice di diventare nonna".

Le parole sulla figlia Jacqueline Luna Di Giacomo

Heather Parisi ha parlato del rapporto con le figlie Rebecca e Jacqueline Luna a Verissimo. "Le figlie più grandi sono donne, hanno la loro vita. Non è la quantità di volte in cui ci sentiamo, ma la qualità. Sono le piccole cose che contano. Non è facile quando due genitori si separano, subentrano problemi, case diverse, città diverse. Subentrano anche equivoci e se non vai perfettamente d'accordo con il papà, è molto complicato. Nascono tanti equivoci" ha dichiarato. Sulla gravidanza della secondogenita, fidanzata con Ultimo, ha aggiunto di essere molto felice di diventare nonna:

Non mi rimprovero nulla. Quando è nata Jacqueline Luna avevo 40 anni, pensai "Questa è la mia vita". Lasciai la carriera, abbandonai tutto. La gente pensava che io fossi matta, lavoravo tanto, ma io volevo fare la mamma. Divento nonna, che poi se ci pensi bene, quando ho conosciuto Umberto, capii subito che volevo diventare mamma con lui. Sono estasiata, è una sensazione meravigliosa.

Sulla polemica scatenata a seguito della sua intervista a Belve alla quale Jacqueline replicò, ha continuato: "La nonna non è la protagonista, qui i veri protagonisti sono i genitori e la creatura che sta per nascere. I giornali devono smetterla di scrivere bugie, tante bugie, e gli influencer devono smetterla di mettermi parole in bocca. I miei avvocati si stanno divertendo, io stufando. Feci un'intervista con una giornalista che faceva di tutto per mettermi in difficoltà, pizzicava in continuazione e insisteva che io raccontassi qualcosa. Ma io non avevo intenzione di parlare. Non ero superficiale, ma glissavo. Non ero bugiarda, ma non volevo parlare". Heather Parisi ha infine ribadito di essere felice di diventare nonna e che non vede l'ora di poter conoscere il nipotino. "Io sono felice di diventare nonna e di conoscere il mio futuro nipote. Per quale ragione io non vorrei incontrarlo? Ma ci mancherebbe altro. Spero che mi chiamerà nalacrilù, la gente non deve credere alle zecche e ai giornali spazzatura. Ho sempre seguito quello in cui credo". Dopo quella intervista, Jacqueline pubblicò una storia su Instagram nella quale accusava la madre di essere assente nella sua vita, la Parisi ha così commentato: "Mi dispiace se è rimasta male per la non-dichiarazione dell'anno scorso. Lei ha scelto un'altra strada, ha parlato sui social dicendo cose che io non avrei detto. Non si rende conto che altre persone che non c'entrano niente soffrono ed è doloroso, soffrono le conseguenze degli haters. Lei ha scelto di fare così, ma io sono diversa. Non voglio raccontare dove, quando e perché vedo i miei figli. Sogno un pranzo con tutti i miei figli, mai dire mai".

Il matrimonio con Umberto Maria Anzolin

Da 19 anni Heather Parisi è legata ad Umberto Maria Anzolin, a Verissimo ha raccontato: "Quando ci siamo incontrati ero un'altra persona. Lui mi ha dato una serenità interiore, ho incontrato ora la mia vita. 20 anni con lui sono stati tutti belli. Con lui posso essere vulnerabile, fragile, non devo dimostrare niente. Posso essere me stessa, mi corteggia ogni giorno. Io non ho freni, ho la lingua tagliente, sono emotiva, ma lui mi ha cambiata molto".