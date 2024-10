Simona Cavallari: “Dopo tanti anni per alcuni sono ancora quella che stava con Daniele Silvestri”

video suggerito

Simona Cavallari è tornata nella serie tv Storia di una famiglia, anche se gli ascolti non fanno esattamente sorridere Canale 5. In una intervista a Vanity Fair, però, l'attrice si lamenta del fatto che vive ancora chiusa nel pregiudizio della storia finita con Daniele Silvestri: "Sono ancora la donna che stava con Daniele, per molti". Nell'intervista rivela poi di vivere un periodo di trasformazione: insieme ai suoi figli, ha scelto di vendere la casa e trasferirsi in campagna, aprendo un nuovo capitolo nella sua vita.

Le parole di Simona Cavallari

Simona Cavallari riflette su quanto sia importante, soprattutto per le donne, imparare a volersi bene: "Non è mai troppo tardi, e non bisogna mai sentirsi stupide per non esserci volute bene prima". Nell'intervista, poi, racconta che per molto tempo ha accettato situazioni che non le piacevano, convinta di essere abbastanza forte per sopportarle. Ma poi ha imparato a dire "no", cambiando radicalmente il suo approccio alla vita.

Una foto di scena da "Storia di una famiglia perbene 2"

L'attrice ha anche condiviso il suo rapporto con la timidezza, un tratto che l'ha accompagnata fin da bambina e che ha reso difficile la sua esposizione mediatica, specialmente dopo il successo de La Piovra: "Ricordo ancora lo shock quando tutti si giravano a guardarmi nei ristoranti. Ero timidissima, è stato un trauma".

Il rapporto con i figli

Il rapporto con i figli è un tema centrale nella sua vita. Simona Cavallari si definisce una madre che, pur non essendo stata particolarmente disciplinata, ha creato con loro un legame di grande complicità: "I miei due figli più grandi sono ancora vicinissimi a me, mi sono molto attaccati". Nonostante il pensiero che presto potrebbero lasciare casa, non ne è spaventata, poiché è convinta che il legame tra di loro rimarrà forte:

Pablo è già stato un anno in Australia, e anche Santiago se ne andrà presto. La prospettiva che mi lascino, però, non mi spaventa perché il legame che ci tiene insieme è ancora molto forte e non vorrei mai che rinunciassero a qualche sogno o a qualche progetto per me. Mi hanno sempre raccontato tutto perché per loro sono stata un'amica. Soprattutto considerando che io alla loro età ne ho fatte di tutti i colori.

La storia con Daniele Silvestri

Riguardo al suo passato con Daniele Silvestri, Simona ha sottolineato come spesso venga ancora associata a quella relazione:

In tutti questi anni ho costruito una carriera, ma per qualcuno sono ancora rapportabile alla donna che stava con Daniele Silvestri, a cui voglio bene. Questa attenzione morbosa non mi è mai piaciuta, così come non mi piacciono le persone che, quando scoprono che sono single, mi dicono ”mi dispiace per te", come se avessi una malattia. Peccato che io viva benissimo, senza contare che c'è gente che si innamora anche a 70 anni. Non ho per niente fretta, anche perché nella mia vita ho amato molto. Stare un po' da sola non può che farmi bene. Poi, naturalmente, se arriva arriva.