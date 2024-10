video suggerito

Ascolti venerdì 11 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show e Storia di una famiglia perbene 2 La prima serata di ieri, venerdì 11 ottobre: Rai1 stravince con la quarta puntata di Tale e quale show. Canale 5 parte al ribasso con la prima puntata di Storia di una famiglia perbene 2. Chi ha vinto tra Stefano De Martino e Amadeus.

La prima serata di ieri, venerdì 11 ottobre, ha offerto agli spettatori programmi di intrattenimento, serie tv, e programmi di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la quarta puntata di Tale e quale show mentre Canale 5 ha trasmesso la prima puntata di Storia di una famiglia perbene 2. In access prime time, la sfida tra Affari Tuoi, Striscia la Notizia e Chissà chi è e quella dei talk di Rete4 e La7. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di venerdì 11 ottobre.

La sfida degli ascolti tv tra Tale e Quale Show e Storia di una famiglia perbene 2

Tale e quale show piazza il colpaccio e vince con 3.538.000 spettatori pari al 22.6% di share su Rai1. Su Canale5 la prima puntata di Storia di una famiglia perbene 2 parte da 2.167.000 spettatori con uno share del 13.3%. Un anno fa, la prima puntata della prima stagione della serie realizzò 3.156.000 spettatori netti per uno share del 17%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Il terzo programma più visto è stato Quarto Grado su Rete 4: 1.143.000 spettatori netti per l'8.2% di share. Benissimo Fratelli di Crozza sul Nove: 1.096.000 spettatori netti per il 6% di share. Il talk show di Diego Bianchi, Propaganda Live, realizza 853.000 spettatori e il 6.5% di share su La7. Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar è la scelta di 839.000 spettatori per il 5.7% di share su Italia1. La serata NCIS su Rai2: N.C.I.S. registra 766.000 spettatori (4%); N.C.I.S. Hawaii: 469.000 spettatori netti pari al 3.9%. FarWest, il talk show condotto da Salvo Sottile, è stato visto da 464.000 spettatori netti e il 3% di share su Rai3. Su Tv8 Pechino Express – La Rotta del Dragone fa registrare 395.000 spettatori con il 2.4%.

Affari Tuoi, Striscia la Notizia e Chissà chi è: gli ascolti di Stefano De Martino, Antonio Ricci e Amadeus

I dati dell'access prime time di venerdì 11 ottobre: Affari Tuoi domina con 5.396.000 spettatori e il 27.3%. Leggero calo per Cinque minuti di Bruno Vespa che appena prima del programma di Stefano De Martino realizza 3.976.000 per il 21.3%. Striscia la Notizia fa segnare 2.494.000 spettatori netti per il 12.6% di share. Otto e mezzo, in onda su La7: 1.695.000 spettatori netti per l'8.6%. Cresce 4 di sera su Rete 4: il programma condotto da Paolo Del Debbio fa 1.036.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 1.068.000 spettatori e il 5.4% nella seconda parte. Stabile Amadeus sul Nove con Chissà Chi è: 537.000 spettatori con il 2.7% di share. Il Tg2 Post fa 618.000 spettatori netti per il 3.1% di share. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.116.000 spettatori per il 5.8% di share. Tv8: 100% Italia fa 365.000 spettatori netti per l'1.9% di share.