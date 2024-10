video suggerito

Tale e Quale Show 2024, Verdiana è la vincitrice della quarta puntata: la classifica completa Verdiana ha vinto la quinta puntata di Tale e Quale Show, imitando Antonella Ruggiero. Ultimo posto per Massimo Bagnato con il suo Al Bano. La classifica completa del programma di Carlo Conti.

A cura di Ilaria Costabile

Verdiana ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show imitando Antonella Ruggiero, sebbene molte esibizioni abbiano messo in difficoltà i giudici nell'assegnare i punteggi a tutte le performance. Ultimo in classifica è Massimo Bagnato con la sua imitazione di Al Bano. Questo nuovo appuntamento con il programma condotto da Carlo Conti ha visto in giuria, come di consueto, Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello. Con loro, nel ruolo di quarto giudice, Geppi Cucciari.

Chi ha vinto la quarta puntata, la classifica provvisoria

La classifica della quarta puntata di Tale e Quale Show è stata costruita sui voti della giuria, dei voti degli stessi concorrenti e delle preferenze espresse dagli spettatori sui social. La quarta puntata è stata vinta da che ha raccolto punti imitando . Ecco la classifica provvisoria:

Verdiana con 73 punti Kelly Joyce con 55 punti Simone Annicchiarico con 53 punti Thomas con 52 punti Feisal Bonciani con 50 punti Giulia Penna con 48 punti Amelia Villano con 43 punti Justine Mattera con 38 punti Roberto Ciufoli con 34 punti Carmen Di Pietro con 30 punti Massimo Bagnato con 28 punti

Le esibizioni della prossima puntata di Tale e Quale Show 2024

Le esibizioni che gli undici concorrenti di Tale e Quale Show 2024 porteranno sul palco nel corso della quinta puntata, in onda venerdì 18 ottobre:

Roberto Ciufoli sarà

Giulia Penna interpreterà Elisa

Feisal Bonciani sarà Pharrel Williams

Justine Mattera sarà Heather Parisi

Massimo Bagnato sarà Geolier

Kelly Joyce sarà Stromae

Thomas Bocchimpani sarà Justine Timberlake

Simone Annicchiarico sarà Tony Renis

Carmen Di Pietro interpreterà Alan Sorrenti

Amelia Villano sarà Giusy Ferreri

Verdiana Zangaro interpreterà Mariah Carrey