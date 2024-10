video suggerito

Simona Tagli: “Mi sono fidanzata, ma vorrei rompere il voto di castità con Rocco Siffredi o con Vacchi” Simona Tagli ospite di Storie di donne al bivio in onda sabato 19 ottobre ha parlato del voto di castità e della sua volontà di romperlo. Ha raccontato di aver incontrato un uomo, “annuncerò a breve il mio fidanzamento”, ma il voto di castità “vorrei romperlo con Rocco Siffredi o con Gianluca Vacchi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Simona Tagli ha deciso di rompere il voto di castità fatto nel 2009 e ritornare ad amare. La showgirl, ex concorrente del Grande Fratello, parlò della sua vita privata proprio nella casa di Cinecittà: dopo la separazione dal padre di sua figlia, Francesco Ambrosoli, decise di immergersi nella fede, l'unica cosa che "mi teneva in piedi". Ospite di Storie di donne al bivio, nella puntata che andrà in onda sabato 19 ottobre, dalle 15.30 su Rai 2, ha rivelato di essersi fidanzata, ma spera di "rompere il voto" con Rocco Siffredi o Gianluca Vacchi.

Le parole di Simona Tagli

Nella casa del Grande Fratello si avvicinò a Beatrice Luzzi raccontando di non aver trovato un uomo, "ma una donna". A Monica Setta, la showgirl ha raccontato che "Lì in realtà ho capito che amo gli uomini e che voglio tornare ad avere una relazione stabile. Anzi ho conosciuto un uomo e penso che, al di là di Siffredi e Vacchi, annuncerò a breve il mio fidanzamento". La Tagli ha confessato che le piacerebbe rompere il "voto di castità" con Rocco Siffredi, "se non fosse sposato", o "con un uomo che mi piace moltissimo, Gianluca Vacchi". "Ho fatto un voto di castità il 10 dicembre 2009, giorno della Madonna di Loreto, ma ora sono pronta a romperlo perché ho voglia di tornare ad amare", le parole. Il voto nacque dopo la nascita della figlia, Georgia, "era legato soprattutto alla mia dedizione al ruolo di mamma", ha raccontato, ma "Non mi sono affatto pentita di avere rinunciato agli uomini per tanto tempo, ma ora torno ad amare".

Gli ex fidanzati, su Zequila: "Merita la lode come amante"

Simona Tagli ha ricordato le sue precedenti relazioni, quella con Alberto di Monaco e con Antonio Zequila: " Tutti grandi amatori perché per me il se*so è sempre stato importante. Tra Alberto di Monaco e Antonio Zequila la palma di amatore numero uno va al Principe. Quando l'ho conosciuto io, mille anni fa, eravamo giovani e lui era libertino. Amava danzare, cantare e divertirsi". Su Zequila ha concluso: "Merita la lode come amante ed è un gentiluomo". Le parole riportate dall'ANSA.