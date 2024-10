Beatrice Luzzi sul comportamento di Shaila Gatta al GF spagnolo: “Sta facendo quello che avevo detto”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Beatrice Luzzi alla Festa del Cinema di Roma ha parlato a Tag24 della sua avventura come opinionista al Grande Fratello, di Alfonso Signorini che, nonostante l'appellativo di "esperta di piumoni" che le ha affidato, continua ad essere una persona "alla quale sarò sempre grata", e anche di Shaila Gatta. La nuova edizione del reality era da poco iniziata quando la Luzzi accusò l'ex velina di "provocare gli uomini diventando irrispettosa nei loro confronti". Il suo commento generò una grossa polemica ma nonostante le critiche, l'opinionista non ha cambiato idea. Alla domanda sulla trasferta della concorrente che nella casa del Gran Hermano ha fatto esplodere l'amore con Lorenzo Spolverato, la Luzzi ha risposto: "Sta facendo quello che avevo detto".

Le parole di Beatrice Luzzi su Shaila Gatta e Alfonso Signorini

"Se Shaila mi ha sorpresa? Assolutamente no. Lei l’ho raccontata 4 o 5 settimane fa e sta facendo esattamente quello che avevo detto": con queste parole Beatrice Luzzi ha commentato il percorso dell'ex velina nella casa del Grande Fratello spagnolo. L'opinionista non ha cambiato idea dopo le frasi dichiarate in puntata e riferite alla concorrente che hanno scatenato diverse polemiche. L'opinionista, poi, ha parlato del Tapiro d'Oro di Striscia La Notizia che le è stato consegnato dopo la querelle con Signorini riguardo l'appellativo di "esperta di piumoni". "Il Tapiro mi ha fatto piacere" ha commentato l'opinionista del GF prima di dire la sua sul conduttore.

Sono profondamente grata ad Alfonso, perché mi è stato molto vicino quando ero lì dentro. Ho sentito di avere accanto una persona empatica. Lui è una persona profondamente empatica, ed è un uomo a 360 gradi. È un uomo che può toccare qualunque campo dello scibile umano. Ha un amore particolare per gli aspetti più pruriginosi: ha fatto per 30 anni il direttore di Chi e anche la sua tesi di laurea era su un gossip medievale. E quello è un aspetto che non ci lega tantissimo, perché, invece, io su quelle cose lì sono un po’ più pudica.