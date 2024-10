video suggerito

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno fatto l’amore nella Casa del GF spagnolo, i video della notte Shaila Gatta ha ammesso di avere fatto l’amore con Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello in Spagna. “Abbiamo dormito insieme ed è partita la passione. Non avevo mai vissuto un’emozione così”, ha ammesso la gieffina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Sono bastate poche ore lontani dai coinquilini conosciuti nella Casa del Grande Fratello in Italia perché tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato scattasse la passione tenuta a bada per oltre un mese. La ex velina di Striscia la notizia è stata la protagonista indiscussa dal daytime del GF andato in onda oggi su Canale5. Trasmessi i confessionali nei quali la giovane ha ammesso di avere fatto l’amore con il compagno d’avventura. Un desiderio che i due coltivavano da tempo ma al quale avevano preferito non abbandonarsi nel rispetto dei sentimenti che Javier Martinez e Helena Prestes, rimasti in Italia, nutrono nei loro confronti.

Shaila Gatta: “Mai vissuta un’emozione come quella con Lorenzo”

“Sento delle emozioni che ho represso per troppo tempo”, ha ammesso Shaila nel confessionale della Casa del GF spagnolo, “Gli occhi di Lorenzo li sento, sono forti, comunicativi. Poi c’è la paura di innamorarsi, però ti dico, con lui a questa paura non ci penso più. L’ho sentito, sentivo delle cose nello stomaco. Non ho mai vissuto un’emozione così, mi sento una bambina di 12 anni, sono felice, lo desidero proprio. Per una volta ho detto ‘non me ne frega niente, basta pensare, vai e ascolta il tuo cuore’”. Quindi l’ammissione relativa a quanto sarebbe accaduto tra loro nella notte: “Abbiamo dormito insieme, abbiamo iniziato ad accarezzarci, sentire cose e a un certo punto non ce l’abbiamo fatta più ed è partita questa passione”.

Lorenzo Spolverato: “Quello che sento con Shaila è importante”

Lorenzo, anche lui in confessionale, è apparso entusiasta di quanto è finalmente accaduto con Shaila. “Con Shaila è partito tutto da una carezza, come un pugno di felicità che ti fa vivere tutto meglio. Un’attrazione e un’energia che ci collega che è inspiegabile. Quello che noi viviamo noi lo sappiamo, lo sentiamo e questa è la cosa più importante”, ha ammesso, pronto a tornare in Italia per raccontare quanto questa settimana in Spagna abbia cambiato il suo percorso nella Casa del GF.