Al GF spagnolo Lorenzo e Shaila sminuiscono i flirt con Helena e Javier: “È tra noi due che c’è feeling” Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, ospiti al Gran Hermano (versione spagnola del Grande Fratello), hanno raccontato agli inquilini della Casa i loro trascorsi amorosi con Helena e Javier. I due si sono lasciati andare a rivelazioni inedite sul loro rapporto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Al Gran Hermano va in onda "la telenovela" tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, i due concorrenti che hanno fatto il loro ingresso nella versione spagnola del Grande Fratello. Entrambi hanno fin da subito catturato l'attenzione del pubblico e degli inquilini della Casa con il racconto delle dinamiche amorose tra loro. Nonostante abbiano dichiarato di essere single, la chimica tra Spolverato e Gatta non è passata inosservata. È probabile che, una volta tornati in Italia, le rivelazioni rilasciate al Gran Hermano alimenteranno le polemiche sia sui social che all'interno del reality.

Le rivelazioni di Lorenzo e Shaila su Helena e Javier

In un mix tra italiano e spagnolo, Lorenzo e Shaila si sono lasciati andare ad alcune rivelazioni sui loro trascorsi con gli altri inquilini della Casa del Grande Fratello. Lorenzo Spolverato ha minimizzato con i concorrenti spagnoli il flirt tra lui ed Helena: "Con la brasiliana c'era un po' di miele e lei si è innamorata di me". Shaila ha poi fatto chiarezza sulla sua situazione con Javier: "La limonata con l'argentino c'è stata questa settimana. Lorenzo, un mese fa, era con la brasiliana! La toccava e non diciamo bugie! Dovete ascoltare me, non lui!". Entrambi hanno fatto intendere di non essersi sbilanciati troppo da un punto di vista sentimentale con Helena o Javier.

Lorenzo e Shaila: "Tra noi c'è del feeling ma abbiamo paura"

Sia Lorenzo che Shaila hanno concordato nel dire che tra loro ci sia attrazione. "C'è della connessione, del feeling ma anche tanta paura" ha spiegato Lorenzo. Una frase che ha aperto la strada alla confessione di Shaila: "È vero, ho avuto paura. Entrambi abbiamo fatto degli errori ma mi hanno aiutata a capire alcune cose". Poco dopo che uno degli inquilini spagnoli ha sottolineato come insieme formino "una bella coppia", Lorenzo ha ammesso: "Shaila io non me ne sono mai andato davvero, il mio cuore è sempre rimasto lì, con te, vi guardavo da lontano".