Shaila racconta cos'è accaduto a letto con Javier, la regia del GF costretta a censurare: "Sono impazzita" Si approfondisce la conoscenza tra Shaila Gatta e Javier Martinez al Grande Fratello. Poche ore fa, l'ex velina di Striscia la notizia stava raccontando alle amiche quanto sarebbe accaduto a letto con il pallavolista e, per evitare di trasmettere in diretta troppi dettagli, la regia del reality è stata costretta a censurare l'audio.

A cura di Stefania Rocco

Si approfondisce la conoscenza tra Shaila Gatta e Javier Martinez al Grande Fratello 2024. I due si sono avvicinati da qualche giorno, dopo un iniziale rifiuto da parte della ex velina di Striscia la notizia, indecisa tra il pallavolista e Lorenzo Spolverato. Adesso che il dado è tratto e Shaila si è decisa a fare chiarezza, Gatta e Martinez appaiono sempre più vicini. Lo dimostra una confidenza che la ballerina ha fatto alle amiche (il trio “Non è la Rai” composto da Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo) a proposito di quanto starebbe accaduto a letto con Javier. Una confidenza che ha costretto la regia del reality a censurare l’audio.

Che cosa ha detto Shaila alle Non è la Rai

“Sai cosa mi piace di Javier? Che è riservato”, ha detto Shaila alle amiche conosciute nella Casa. Quando Pamela le ha chiesto di approfondire, Gatta ha precisato: “Io sono uscita mamma, tu non hai idea”. La regia, a questo punto, si è vista costretta a togliere l’audio per evitare che troppi dettagli fossero condivisi con il pubblico del reality show.

Javier Martinez e Shaila Gatta non si sono ancora baciati

Per il momento, Shaila e Javier non si sono ancora baciati. Il loro legame si fonda sulla reciproca attrazione e sull’intensità dei sentimenti che il pallavolista non ha mai nascosto di provare nei confronti della ballerina. Per il momento, Gatta ha preferito non approfondire in attesa di capire se ricambia davvero o meno i sentimenti del compagno di gioco. È probabile, però, che Javier sia realmente riuscito a fare breccia nel cuore di Shaila e che il loro legame sia pronto a voltare pagina. È certo, invece, che il triangolo che ha visto coinvolto Lorenzo sia ormai esaurito: la ballerina ha chiarito di preferire Javier e Lorenzo è tornato ad avvicinarsi a Helena Prestes, la coinquilina alla quale si era inizialmente avvicinato.