Lorenzo e Javier allontanano Shaila Gatta al GF: “Non riesce a essere chiara, basta prosciugarci” Lorenzo Spolverato e Javier Martinez prendono le distanze da Shaila Gatta, concorrente del Grande Fratello che aveva conquistato entrambi. Dopo gli ultimi colpi di testa dell’ex velina, i coinquilini hanno deciso di fare un passo indietro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Lorenzo Spolverato e Javier Martinez del Grande Fratello hanno entrambi deciso di prendere le distanze da Shaila Gatta. Dopo quanto accaduto nel corso degli ultimi giorni con la ex velina di Striscia la notizia che ha nuovamente fatto retromarcia a proposito dei suoi sentimenti per Javier per poi avvicinarsi di nuovo a Lorenzo, i due coinquilini hanno deciso di fare entrambi un passo indietro, determinati a mettere in stand by quella conoscenza rivelatasi più complicata del previsto.

Il punto di vista di Lorenzo su Shaila Gatta

Nelle ultime ore, come mostra un video andato in onda a Pomeriggio5, Lorenzo si è avvicinato a Javier per parlare di Shaila e annunciargli che avrebbe fatto un passo indietro definitivo nel proposito di conoscere Shaila sotto il profilo sentimentale a favore di una cordiale conoscenza senza alcun tipo di risvolto romantico: “Non mi fido di Shaila, non riesce a essere chiara né con uno né con l’altro. Non è cattiva, è molto buona e generosa, un’anima bella. Ma la mia corazza mi porta a pensare di volere avere con lei un rapporto basato sul quieto vivere. So di non volere farmi prosciugare ancora. Quello che dice o pensa lei è sempre giusto. Deve cominciare a pensare a se stessa e decidere davvero quello che vuole, perché non lo sa”.

Javier dopo il rifiuto di Shaila: “Non vuole né me, né Lorenzo”

Il punto di vista di Javier non è molto diverso da quello espresso da Lorenzo. Anche il concorrente argentino è convinto che Shaila non sappia ancora decidere per se stessa: “Credo lei debba capire cosa vuole. O meglio, cosa non vuole. Probabilmente la risposta non siamo né io, né Lorenzo”. Secondo quest’ultimo, l’avvicinamento di Shaila a Helena Prestes risulterebbe quantomeno sospetto: “Hai visto quanto Helena la difendeva. Ho consigliato a entrambe di fare ognuna il suo percorso e non di coalizzarsi contro di noi. Noi ci siamo mai alleati contro di lei? Siamo complici ma non abbiamo bisogno di allearci per difenderci”.