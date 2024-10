video suggerito

Shaila Gatta scarica Javier Martinez al GF: “Non è colpa tua, ma non mi sento coinvolta” Nella casa del Grande Fratello Shaila Gatta ha confessato a Javier Martinez la volontà di proseguire la conoscenza come “amici”. Ha scaricato lo spagnolo della quale si era detta interessata: “Non mi sento coinvolta, voglio sentirmi libera”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nelle ultime ore, nella casa del Grande Fratello, Shaila Gatta ha "scaricato" Javier Martinez. La concorrente, ex velina di Striscia La Notizia, aveva deciso di proseguire la conoscenza con l'ex tentatore di Temptation Island, mettendo da parte Lorenzo Spolverato. Dopo una lunga autoanalisi, però, questa mattina ha confessato allo spagnolo di volersi sentire libera, ammettendo di non essere coinvolta nella relazione.

Il discorso di Shaila Gatta a Javier Martinez al GF

"Voglio essere tranquilla e serena. Rispetterò se tu ti allontani per qualche motivo, ma mi piacerebbe viverti come vivo gli altri ragazzi della casa. Oggi non sono la persona giusta per accoglierti, forse neanche tu la mia". Con queste parole Shaila Gatta ha iniziato il suo lungo discorso a Javier Martinez. Al suo inquilino con la quale aveva intrapreso una conoscenza, ha ammesso di non sentirsi coinvolta: "Non voglio dirti cosa va e cosa non va, perché non c'è nulla che non va. A volte o ti senti coinvolto o no. Non so se è perché c'è tutta questa cosa dietro o semplicemente siamo due persone diverse. Io non sento che tu sia sbagliato, non sento però un trasporto emotivo. Non riesco a sentirmi coinvolta. Non è colpa tua, sei speciale, dolce, sei tante cose. Probabilmente io non sono la persona giusta per accogliere questa cosa qua. Ognuno ha i suoi gusti, non posso controllare questa cosa o deciderla. A trovarli i ragazzi giusti come te, ma non mi è scattato", le parole.

La replica di Javier: "Pensaci bene, la tua decisione sarà definitiva"

Javier Martinez ha ascoltato con attenzione il lungo discorso della ballerina. Una volta presa parola, ha commentato: "Avevo già notato che dentro di te era scattato un meccanismo, quasi inconscio. Dal momento in cui ti sei sbilanciata, hai immaginato qualcosa che io non sono. L'attrazione nei tuoi confronti è maggiore rispetto alla tua nei miei. Sono pragmatico e deciso. Ti invito a pensarci bene, perché il pensiero deve essere quello. Non si gioca con il fatto che un giorno ti svegli così e un giorno in un altro modo. Se non va, non va". Shaila ha allora replicato: "Non si possono sapere le cose, non sappiamo cosa succederà. Voglio essere onesta. Preferisco vivere questa esperienza con tutti serenamente".