Al Grande Fratello Shaila Gatta ha scelto: “Voglio conoscere Javier, avevo paura”, la reazione di Lorenzo Al Grande Fratello, Shaila Gatta è stata accusata di essere ambigua con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Nel corso della puntata trasmessa giovedì 3 ottobre la concorrente ha fatto la sua scelta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa giovedì 3 ottobre, Alfonso Signorini ha voluto approfondire i vari legami che stanno nascendo nella casa. Da una parte Javier Martinez e Shaila Gatta, dall'altra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. Un video ha mostrato Shaila Gatta vicina sia a Lorenzo che a Javier. Spolverato ha detto di essere stanco della sua "ambiguità". Poi, le lacrime di Helena quando ha notato che l'interesse di Lorenzo nei confronti di Shaila non si è spento. In diretta tutti i nodi sono venuti al pettine.

Shaila Gatta vuole conoscere Javier, non è interessata a Lorenzo

In diretta, Alfonso Signorini ha dato la parola a Shaila Gatta e le ha chiesto di chiarire chi preferisca tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. La concorrente ha spiegato:

Qui tre giorni valgono dieci. Ho parlato con tutti e due, mi sono fatta un esame di coscienza. Sono tre giorni che non mi avvicino più a Lorenzo, perché sono arrivata a una conclusione. Lorenzo è una persona profonda che vorrei nella mia vita, ma più che un amico non potrà essere. Su Javier ho una curiosità particolare che vorrei approfondire. Mi sto mettendo in gioco, gli ho chiesto scusa per non averlo fatto prima perché avevo paura.

Poi ha precisato di non avere mai voluto ferire Helena Prestes: "Io sostengo le donne e ho detto a Lorenzo che mi sarei allontanata da lui perché vedere Helena star male mi dà fastidio. Io e lei siamo amiche, non mancherei mai di rispetto a una donna. Ci sono stata in questa situazione e non è bello".

La replica di Javier Martinez e la reazione di Lorenzo Spolverato

Alfonso Signorini, che ama andare al sodo, ha chiesto a Javier Martinez: "Cosa aspetti a farti sotto?". Il concorrente ha spento ogni speranza: "Io ho avuto le idee chiare da subito. Questo non significa che io e Shaila stiamo insieme. Fare le cose con calma e farle bene, porta lontano". Poi, il conduttore ha dato voce a Lorenzo Spolverato, che ha spiegato di essere rimasto spiazzato dalle parole di Shaila:

Abbiamo parlato ieri sera, c'è stata un'emozione. A me non era chiara questa cosa dell'amico, la capisco ora. Non capisco niente? Sii rispettosa. Saperlo così, quella scossa me la dà, ma anch'io volevo fare due passi indietro. Continueremo a essere amici.

Vedremo cosa succederà tra loro nelle prossime settimane.