Beatrice Luzzi contro Shaila Gatta: “Provochi i maschi e i loro istinti”, la reazione durante la pubblicità

A cura di Sara Leombruno

Quella andata in onda lunedì 23 settembre è stata una puntata del Grande Fratello non poco movimentata: oltre ai primi flirt che si stanno creando nella casa, ad animare il dibattito è stato un battibecco tra Beatrice Luzzi, che quest'anno ricopre il ruolo di opinionista, e Shaila Gatta. Quest'ultima, nel corso della settimana, si è avvicinata sia a Lorenzo Spolverato che a Javier Martinez, passando del tempo con loro e talvolta provocandoli scherzosamente. Beatrice non si è detta d'accordo con l'atteggiamento dell'ex velina: "La libertà finisce dove la provocazione diventa irrispettosa nei confronti dei maschi che sono lì e devono controllare degli impulsi inevitabili e naturali", ha detto, lasciando attonita la ragazza. La sua risposta, infatti, non si è fatta attendere.

Il battibecco tra Beatrice Luzzi e Shaila Gatta al GF

Nella prima settimana di permanenza nella casa, Shaila ha stretto un rapporto particolare con Lorenzo Spolverato, con il quale si è confidata anche su alcune questioni familiari. I due hanno legato al punto che, quando Lorenzo l'ha vista avvicinarsi a Javier Martinez, ha manifestato un certo fastidio: "Ma tu abbracci tutti? Anche se sei fidanzata ti comporti così?", le aveva detto. Sulla questione è intervenuta Beatrice Luzzi, che ha detto:

La donna è libera, sì, ma in una situazione di quel genere secondo me la sua libertà finisce dove la provocazione diventa irrispettosa nei confronti dei maschi che sono lì e devono controllare degli impulsi inevitabili e naturali. Va bene essere artisti, va bene essere liberi ma ci vuole un po' di rispetto e di pudore in più.

Lo sfogo di Shaila durante la pubblicità

Shaila è rimasta spiazzata dalla critica dell'opinionista e le ha subito risposto: "Capisco quello che dici, ma sento che non è una mia responsabilità quello che pensano gli altri e penso di non aver fatto male a nessuno. Se gli uomini sono in difficoltà è un problema loro, perché in questa casa mi conoscono tutti e sanno come sono. Magari dei video di pochi secondi non rendono e fanno sembrare che io voglia provocare ma sono solo una ragazza che ride, scherza e si diverte. Mi piace ballare, mi piace provocare perché sono una donna libera e va bene così". Dopo lo sfogo, un forte applauso si è levato dal pubblico a supporto della showgirl. Durante la pubblicità, però, Shaila ha continuato a lamentarsi delle critiche che l'opinionista le aveva mosso: "Da donna dico, tu sei una donna, che commento è ‘porti poco rispetto’? Non lo trovo un commento da donna".

Beatrice Luzzi aveva mosso critiche simili ad Anita Olivieri

Beatrice Luzzi non è nuova a questo tipo di critiche nei confronti delle inquiline della casa. Lo scorso anno, quando era una concorrente, aveva già chiarito il suo punto di vista sugli atteggiamenti "provocatori" da parte delle donne, accusando Anita Olivieri, sua coinquilina, di non indossare le mutande durante le lezioni di fitness e mettere, in questo modo, a disagio gli uomini. Anche Anita, sentendosi attaccata proprio come Shaila, aveva rivendicato la libertà di poter decidere cosa indossare. Inoltre, aveva infilato un paio di mutande sopra i leggings per ribattere a Luzzi in modo ironico: “Due paia di mutande in questi momento, una sopra e una sotto”, aveva detto.

Anita Olivieri al GF 2023/2024