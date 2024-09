video suggerito

Lorenzo Spolverato al GF geloso di Shaila Gatta, lei: “Non sei il mio fidanzato, siamo solo amici” Al Grande Fratello Lorenzo Spolverato non ha nascosto la sua gelosia nei confronti di Shaila Gatta, la ballerina alla quale si è avvicinato e che spesso “abbraccia tutti”. L’ex velina gli ha ricordato che non sono fidanzati: “Siamo solo amici”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si stanno conoscendo nella casa del Grande Fratello e sembrerebbero avvicinarsi ogni giorno di più. Il modello ha già confessato il suo interesse verso l'ex velina e nelle ultime ore avrebbe dimostrato anche di essere geloso. Spesso Shaila Gatta si avvicina agli inquilini per abbracciarli: "Amo il contatto fisico, devo abbracciare, toccare", ha spiegato. Ma il suo comportamento avrebbe fatto storcere il naso a Lorenzo: "Ma tu abbracci tutti? Anche se sei fidanzata ti comporti così?".

Il confronto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

A Lorenzo Spolverato non è andato giù l'atteggiamento di Shaila Gatta e nel pomeriggio ha rivelato i suoi pensieri all'ex velina. A far storcere il naso al modello la voglia della ballerina di abbracciare tutti: "Li dai a tutti questi abbracci?". Shaila ha allora spiegato di amare il contatto fisico: "Io sono fisica, devo abbracciare, devo toccare. Però quando ho un rapporto speciale, con un'amica, amico, un parente, regalo gesti esclusivi. Comunque ci sono differenze tra abbracci e carezze di persona in persona". Spolverato è apparso contrariato e così la Gatta ha continuato: "Fai finta di fare il geloso, sei stata tutta la mattina con Helena. Io ero a pulire, neanche il buongiorno mi hai dato. Voi maschietti ci avete abbandonato ieri".

Il confronto tra i due è proseguito. Lorenzo alla domanda di Shaila Gatta sulla gelosia, ha replicato: "Sono tanto geloso. Io finora ho trovato ragazze che mi permettevano di essere morboso. Una scena come hai fatto prima non esiste, è troppo. Sei libera di fare le tue esperienze, ma se sei fidanzata un amico ti fa un massaggio?". La ballerina ha prima risposto ricordandogli che sono solo amici, poi ha continuato: "La gelosia non porta da nessuna parte. A me piace giocare, scherzare, siamo tutti amici. Se sono fidanzata, non mi faccio fare i massaggi da altri. Ma non sono fidanzata. Ma gli amici li ho sempre baciati. Sono fatta così, amo il contatto fisico". Per sdrammatizzare, Lorenzo ha allora chiesto alla sua inquilina i motivi per i quali le sue passate relazioni si sono concluse. Shaila ha allora concluso: "I miei fidanzati lo sapevano e se non gli stava bene, ciao. Io ho collezionato uomini con disagi, ma non mi hanno lasciato per gelosia. Ho una compilation di casi umani".