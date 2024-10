video suggerito

Beatrice Luzzi non perdona Signorini per la battuta del piumone: "Rispetti il mio ruolo, sminuita la mia immagine" Beatrice Luzzi è ancora infastidita per la battuta che le ha fatto Alfonso Signorini. Il conduttore l'ha definita "esperta di piumoni". A Verissimo, l'opinionista ha dichiarato: "Quella sera erano presenti i miei figli, più rispetto per il mio ruolo".

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset

Beatrice Luzzi, ospite di Verissimo, è tornata a parlare della battuta che le ha fatto Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello l'ha definita "esperta di piumoni", facendo riferimento al breve flirt avuto con Giuseppe Garibaldi nella casa. L'opinionista è apparsa subito infastidita dalle parole di Signorini. Anche nel salotto di Silvia Toffanin ha ribadito di avere trovato inopportuna quella battuta.

Cosa ha detto Beatrice Luzzi sulle parole di Alfonso Signorini

Nel corso della puntata di Verissimo trasmessa domenica 20 ottobre, Beatrice Luzzi è tornata sulla battuta di Alfonso Signorini. L'opinionista del Grande Fratello ha confidato a Silvia Toffanin:

Le battute le accuso e le assorbo con grande nonchalance, poi a tutto c'è un limite. Diciamo che ci sono alcune battute che non vanno fatte secondo me mai. Non credo mi meritassi quella battuta nel merito, nella sostanza, né nel ruolo. Sicuramente è la sua cifra la leggerezza e l'ironia. Però ogni tanto un po' di rispetto in più non guasterebbe.

Cesara Buonamici difende Alfonso Signorini, la reazione di Beatrice Luzzi

Cesara Buonamici, presente in studio, ha difeso le buone intenzioni di Alfonso Signorini. Si è detta convinta che il conduttore non volesse offendere Beatrice Luzzi: "Secondo me tu l'hai presa storta, sbagliando. Il piumone è un elemento fondamentale del Grande Fratello perché è l'unico posto che sfugge, ci sono più di 140 telecamere…quei piccoli movimenti sotto al piumone lasciano immaginare, ma non ci sono le prove. Per cui uno poi dice che non è vero e nessuno può dire il contrario. È una cosa divertente. Sono battute da Grande Fratello, si rimane nello scherzo. Non c'è nulla di irrispettoso nei suoi confronti". Beatrice Luzzi, tuttavia, è rimasta ferma sulla sua convinzione:

Io credo che ci siano momenti e momenti per fare determinate battute. E anche ruoli e situazioni. Ci sono momenti e contesti in cui si possono fare, altri in cui non si possono fare. Tra l'altro quella sera erano presenti anche i miei due figli. Siccome si sta cercando di sminuire la mia immagine anche sottolineando questo tema relativo all'amore che ho avuto al Grande Fratello, penso che come opinionista ci sarebbe bisogno di rispettare di più il mio ruolo. Però so che Alfonso l'ha fatto con leggerezza, senza cattiveria, però io sinceramente ci sono rimasta male. Sfido chiunque di voi a non rimanerci male.