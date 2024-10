video suggerito

Signorini a Carmen Russo: “Beatrice Luzzi è una santa in confronto a te”, l’opinionista replica stizzita Rivolgendosi a Carmen Russo, Alfonso Signorini ha scherzato così in puntata al Grande Fratello: “Beatrice Luzzi è una santa in confronto a te”. L’opinionista, presente in studio, non ha apprezzato le parole del conduttore e ha subito replicato a tono: “Ma la smettiamo?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del Grande Fratello ieri sera, lunedì 14 ottobre, Beatrice Luzzi non ha mandato giù alcune affermazioni sul suo conto. In particolare, si è indispettita quando Alfonso Signorini ha paragonato il suo percorso nella Casa a quello di Carmen Russo. Dopo che la showgirl, in confessionale, ha raccontato di aver fatto l'amore con Enzo Paolo Turchi nella casa, Signorini ha commentato: "Cioè, la Luzzi è una santa a confronto".

Il botta e risposta tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi

Quando Carmen Russo ha raccontato in diretta tv di aver fatto l'amore con Enzo Paolo Turchi nella casa del Grande Fratello, Alfonso Signorini è rimasto spiazzato e il primo commento è stato: "Cioè, la Luzzi è una santa a confronto". Le sue parole hanno fatto storcere il naso all'opinionista, protagonista della passata edizione del reality. "Ma la Luzzi non era autorizzata, io sì" ha risposto Carmen Russo prima che intervenisse la diretta interessata. "Ma la Luzzi non ha fatto niente, ma la smettiamo? Voglio dire. Ma poi per due baci. A noi non ce l'hanno data la stanzetta".

Al termine della puntata, nella notte, Beatrice Luzzi ha rotto il silenzio con un tweet su X non troppo criptico. "La cultura non necessariamente rende signori" ha scritto. Il messaggio potrebbe essere indirizzato a Alfonso Signorini.

Il commento di Beatrice Luzzi contro Shaila Gatta

Beatrice Luzzi ha sempre dimostrato di non nutrire particolare simpatia nei confronti di Shaila Gatta e ieri, nella puntata in diretta, ha commentato la scelta dell'ex velina di tornare tra le braccia del pallavolista Javier Martinez. Secondo lei, Shaila non starebbe seguendo il cuore, ma si starebbe muovendo con strategia: "Molta scienza nei suoi movimenti e poco cuore. Che senso ha aspettare un mese per dargli un bacio? Gli fai avance e provocazione e poi non lo baci. Trovo molto contraddittorio un comportamento così esplicito fisicamente e poi tirarsi indietro al bacio". La concorrente ha allora risposto: "Mi sono resa conto di aver fatto una sciocchezza perché stavo scappando dalla mia zona di confort, ma mi sono fatta coraggio e ho seguito l'istinto".